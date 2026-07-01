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▲在2026年世界盃32強淘汰賽中，奪冠呼聲最高的法國隊以3：0完勝瑞典，以開局4連勝之姿強勢挺進16強。（圖／美聯社／達志影像）

▲此役過後，姆巴佩本屆世界盃已攻入6球，奧利塞則有5次助攻。（圖／美聯社／達志影像）

在今（2）日世界盃32強賽中，法國隊以3：0輕鬆擊潰瑞典隊挺進16強。瑞典主帥波特（Graham Potter）雖然排出了嚴密的「4-4-2」防守大巴陣型，並試圖透過伊薩克（Alexander Isak）與吉約克雷斯（Viktor Gyokeres）的快速反擊尋求破綻，但在「高盧雄雞」絲滑流暢的前場風暴面前，他們被徹底撕碎。賽後姆巴佩（Kylian Mbappe）被選為比賽最佳球員，但法國另一球星奧利塞（Michael Olise）展示了自己全能身手，他的球場智慧幫助法國避免像荷蘭一樣在對手沉退防守時陷入泥沼。這場比賽不僅展現了奪冠熱門的毀滅性實力，更創下了多項恐怖的數據紀錄：法國全場狂轟25腳射門，是球隊自1998年以來在世界盃單場最高紀錄；其中12次射正，更刷新了1966年以來法國在世界盃淘汰賽的單場最高紀錄。一名髮國該記者表示：「當法國有空間時，他們無可匹敵；當沒有空間時，他們便創造空間。這支球隊有著勢不可擋的進攻四人組，由奧利塞的傳球意識打造而成，他是本屆世界盃最出色的創造者。」姆巴佩是法國進攻端最強進強機器，但一半功勞可能得算到球隊大腦奧利塞頭上。《The Athletic》記者克拉夫頓（Adam Crafton）盛讚，這位曾效力雷丁與水晶宮的球員，如今已毫無爭議地成為世界足壇最頂尖的10號前腰。奧利塞的核心能力在於其極致的場上自由度與閱讀比賽能力。他的球風如同戰術大師，能夠在場上任何一處點起火苗，引燃全隊攻勢。從此役上半場的觸球熱區圖來看，他一個人就完成了49次觸球，高居全隊之冠。面對瑞典堅固的防線，他時而後撤到後腰位置如四分衛般精準發牌，時而飄忽至左右兩側，甚至直接插上成為影子前鋒。他在場上擁有絕對的自信與處理球的寫意節奏，在上半場甚至險些以一記xG（預期進球值）僅有0.05的驚天倒掛金鉤破門。到了下半場，奧利塞完全接管了比賽節奏。他先是正面持球推進，以一記華麗的「穿襠傳球」洞穿瑞典中後衛防線，助攻巴爾科拉（Bradley Barcola）破門；隨後又送出一記精準的斜傳，幫助姆巴佩梅開二度。本場過後，奧利塞在本屆世界盃已累積5次助攻，成為自1966年以來，歷史上少數能在單屆世界盃達成5次以上助攻的傳奇球員，比肩貝利（Pele）與馬拉度納（Diego Maradona）。同時，他在俱樂部與國家隊的單季總數據已來到驚人的27進球32助攻，距離梅西（Lionel Messi）在2011/12賽季創下的34次五大聯賽球員單季助攻紀錄僅差2次。知名足球球評詹俊評論道，觀看這支法國隊的比賽充滿了「安全感與舒適感」，前場的突破和配合簡直如同絲綢般順滑。而這一切的核心，就源於奧利塞與姆巴佩之間如同在校園操場玩耍般的小老弟默契。這支法國隊強大之處在於，姆巴佩不再需要孤軍奮戰。當奧利塞在場上自由遊走並吸引防守時，他與姆巴佩的近距離撞牆配合與傳跑默契，總能在電光石火間拉扯出致命空間。再加上邊路的登貝萊（Ousmane Dembele），這三位「傳射全能」的火槍手形成了強大的進攻鐵三角。此役過後，姆巴佩本屆世界盃已攻入6球，奧利塞則有5次助攻，這讓他們成為世界盃歷史上，自1958年方丹（Juste Fontaine）與科帕（Raymond Kopa）之後首對法國組合。知名球星喬治維阿（George Weah）在接受採訪時也直言，現在不需要拿年輕的亞馬爾（Lamine Yamal）來跟姆巴佩對比，因為身處這套無敵體系中的姆巴佩「已經領先太多了」。瑞典媒體更是在賽後無奈地表示，法國的進攻堪稱卓越品質的鑽石，其速度與多樣性是國家隊層級中所罕見的。隨著16強戰即將面對淘汰了德國的巴拉圭隊，這對正處於巔峰狀態的法國進攻雙核，恐怕依然沒有任何一條防線能夠阻擋。