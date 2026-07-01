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根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勒布朗詹姆斯（LeBron James）將於2026-27賽季繼續其NBA生涯，但他已提前告知洛杉磯湖人隊自己將會離隊。湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）今（1）日在個人Instagram限時動態曬出與詹姆斯擁抱的合照，並發文致敬：「能與你一起打球並向你學習是巨大的榮幸！@kingjames」，直接打破兩人不合的傳言。出於對球隊運作的尊重，詹姆斯選擇在自由市場開啟前先表態，以方便湖人進行後續佈局。而小老弟唐西奇也發文感謝詹姆斯，直言能與其學習是自己的榮幸。湖人隊在2024-25賽季透過一筆震驚聯盟的交易從達拉斯獨行俠隊換來唐西奇，這讓他與詹姆斯擁有了約一個半賽季的同隊時光。雖然兩人聯手期間兩度挺進季後賽，但始終未能取得突破性的成功，分別在2025年首輪及今年季後賽次輪遭到淘汰。由於唐西奇在2026年季後賽因腿筋傷勢完全缺陣，這也讓球迷與球評們不禁惋惜，若湖人能以健康完全體出擊，究竟能達到何種高度。隨著詹姆斯在效力湖人8個賽季並奪下1座總冠軍後告別洛杉磯，這支球隊如今毫無疑問地將成為唐西奇的球隊。上週剛簽下4年1.848億美元延長合約的奧斯汀里夫斯（Austin Reaves），將是唐西奇下個賽季最主要的得力助手，但球隊剩餘的陣容名單仍充滿未知數。接下來的重責大任將落在總經理佩林卡（Rob Pelinka）身上，他必須在自由市場上做出重大補強，以填補詹姆斯離隊後留下的巨大戰力空缺。