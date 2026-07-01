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詹江村痛罵吳靜怡

國民黨立委萬美玲之子佀（音同「四」）廣洋宣布參選桃園市議員後，遭到自稱過往同學的網友指控曾在就學期間涉及霸凌，網友更稱佀廣洋喜歡對外放話「你知道我媽是誰嗎？」，引發外界關注。而政治評論員吳靜怡對此喊話萬美玲應出面說明佀廣洋過去爭議，更質疑萬美玲對媒體「施壓禁言」，直言「桃園是有這麼賤的嗎？」，一番話引起桃園市議員詹江村關注，詹江村今（1）日失控痛罵吳靜怡：「有什麼資格插手桃園的選舉？就妳最賤！」針對吳靜怡日前針對佀廣洋霸凌爭議拋出一連串質問，其中包括質疑「萬美玲在孩子小時候施壓學校、長大後施壓媒體？」、「你媽連媒體都要禁言？桃園是有這麼賤的嗎？」，詹江村今發文痛罵，「蓬蓬頭，妳才賤，就妳最賤，妳全家都很賤。就妳這個賤人，直接說桃園是有這麼賤嗎？」詹江村表示，「如果民進黨放任這種插科打諢的側翼評論桃園是有這麼賤，黃世杰在桃園還想要拿選票嗎？鄭文燦連任桃園2任的時候，桃園人就不賤，現在民進黨在桃園失勢了！張善政當市長，桃園人就變很賤？」詹江村更批評，「這種綠媒沒有內涵的台北政論評論員，過去節目中，也只會插科打諢、尖酸刻薄、造謠生事，有什麼資格插手桃園的選舉，評論桃園人是不是很賤？妳才賤，就妳最賤！」