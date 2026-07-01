在持續加碼投資人工智慧（AI）之際，為進一步控制營運成本，美國科技巨頭微軟（Microsoft）傳出最快將於下週宣布新一波裁員計畫，預計影響數千個職位，涵蓋銷售、顧問及Xbox遊戲部門等多個業務單位。
根據商業內幕報導，知情人士透露，本次裁員規模將小於去年，預估裁撤人數不到微軟全球約22萬名員工的2.5%，意味受影響人數將低於5500人。部分遭裁撤員工將有機會立即轉任公司其他職位，但最終時程仍可能有所調整。
微軟過去幾年常選在新會計年度開始前後進行組織調整。公司去年5月裁撤約6000名員工，7月又再裁員9000人，合計約占當時員工總數4%，成為近年最大規模的人事精簡之一。
消息指出，此次裁員再次反映微軟一方面持續大舉投入AI基礎建設與相關研發，另一方面則積極削減營運成本，以維持獲利能力。
除了資本支出大幅增加外，微軟近來也面臨華爾街投資人的壓力。市場擔憂，隨著生成式AI快速發展，未來部分傳統軟體服務可能遭AI取代，甚至可能影響微軟部分既有產品與商業模式，使公司股價近一個月已下跌約17%。
事實上，微軟今年稍早已率先推動一項自願退休方案，針對美國職級67級以下、年齡與年資合計達70年以上的員工提供優離方案。符合資格者約9000人，占美國12.5萬名員工約7%。
知情人士表示，約三分之一符合資格的員工接受優離方案，符合公司預期，也因此使本次裁員幅度可望低於去年。不過，以業績抽成為主要薪酬制度的銷售人員，並未納入當時的優離計畫。
另一方面，Xbox遊戲部門裁員消息也早已有跡可循。新任Xbox遊戲業務執行長夏瑪（Asha Sharma）日前曾向員工發出內部備忘錄，強調將推動業務「重新調整」（reset），外界普遍預期該部門將進行組織重整。
分析認為，在AI投資持續攀升、科技產業競爭日益激烈之際，即使微軟仍維持穩健獲利，未來透過裁員、組織重整與資源重新配置來提升效率，恐怕仍將成為大型科技企業的常態。
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微軟過去幾年常選在新會計年度開始前後進行組織調整。公司去年5月裁撤約6000名員工，7月又再裁員9000人，合計約占當時員工總數4%，成為近年最大規模的人事精簡之一。
消息指出，此次裁員再次反映微軟一方面持續大舉投入AI基礎建設與相關研發，另一方面則積極削減營運成本，以維持獲利能力。
除了資本支出大幅增加外，微軟近來也面臨華爾街投資人的壓力。市場擔憂，隨著生成式AI快速發展，未來部分傳統軟體服務可能遭AI取代，甚至可能影響微軟部分既有產品與商業模式，使公司股價近一個月已下跌約17%。
事實上，微軟今年稍早已率先推動一項自願退休方案，針對美國職級67級以下、年齡與年資合計達70年以上的員工提供優離方案。符合資格者約9000人，占美國12.5萬名員工約7%。
知情人士表示，約三分之一符合資格的員工接受優離方案，符合公司預期，也因此使本次裁員幅度可望低於去年。不過，以業績抽成為主要薪酬制度的銷售人員，並未納入當時的優離計畫。
另一方面，Xbox遊戲部門裁員消息也早已有跡可循。新任Xbox遊戲業務執行長夏瑪（Asha Sharma）日前曾向員工發出內部備忘錄，強調將推動業務「重新調整」（reset），外界普遍預期該部門將進行組織重整。
分析認為，在AI投資持續攀升、科技產業競爭日益激烈之際，即使微軟仍維持穩健獲利，未來透過裁員、組織重整與資源重新配置來提升效率，恐怕仍將成為大型科技企業的常態。