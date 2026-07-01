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▲賣場指引牌上的Carrefour家樂福LOGO被貼紙遮蓋，但舊品牌痕跡仍隱約可見。（圖／記者周淑萍攝）

Google地圖、App火速改名 自助結帳可用OPENPOINT折抵

▲萬家福改名首日仍可見過渡痕跡，賣場推車把手仍印有Carrefour家樂福字樣，尚未全面更換。（圖／記者周淑萍攝）

▲自助結帳機台已顯示可使用OPENPOINT點數折抵，1點可折抵1元，呈現統一接手後的新氣象。（圖／記者周淑萍攝）

統一自有品牌UNIDESIGN進駐 入口一整面商品牆吸睛

▲內湖店入口一進賣場即可看到統一自有品牌UNIDESIGN商品牆，包含沐浴乳、漂白水、垃圾袋、衣架等民生用品。（圖／記者周淑萍攝）

「家樂福」痕跡仍在 萬家福首日像是新舊交接現場

▲「歡迎光臨」看板仍可見舊有設計，家樂福字樣以膠帶遮蓋。（圖／記者周淑萍攝）

家樂福正式改名「萬家福」首日，賣場內外也出現新舊品牌交接的過渡畫面。《NOWNEWS今日新聞》記者今（1）日上午9點開門前實際走訪萬家福內湖店，入口服務人員已親切喊出「歡迎光臨萬家福」，也主動向顧客引導說明賣場已改名為「萬家福」，並介紹改名後有統一自有品牌UNIDESIGN民生必需品進駐，價格相當值得參考。不過，改名首日仍可見不少作業尚未完全到位，記者沿路觀察，包含立牌、指引牌等，只要出現「家樂福」三個字或原本LOGO，幾乎都被膠帶遮起來，有些地方甚至貼上好幾層，避免底下字樣透出來，可看出淡化「家樂福」品牌痕跡的用意相當明顯；但推車把手仍可看見家樂福字樣，現場也尚未看到萬家福新版DM擺上架。雖然實體賣場仍有部分細節正在轉換，但線上系統已快速完成更新，記者發現，Google地圖、App名稱都已經改為「萬家福」，賣場內自助結帳櫃檯也顯示可使用OPENPOINT點數折抵，整體呈現統一集團接手後的新氣象。走進店內，由於正值家樂福改名第一天，現場員工多忙著補貨、整理商品與貨架，賣場內並未明顯聽到店員持續喊出「歡迎光臨萬家福」。實際詢問前來購物的民眾，對方表示知道家樂福已經改名，不過逛起來感覺差異不大，動線、貨架與採買方式仍與過去相近。商品面則是改名後最明顯的變化之一，記者實際觀察，從入口一進賣場，就能看到一整面統一自有品牌UNIDESIGN商品牆，陳列品項包含洋芋片、礦泉水、氣泡水、沐浴乳、漂白水、垃圾袋、衣架等，幾乎都是家庭日常會用到的民生必需品。UNIDESIGN商品延續量販店大包裝、大容量設定，主打價格優勢，以現場標價來看，UNIDESIGN漂白水5000g售價85元、環保清潔袋小尺寸35張售價39元、沐浴乳2000ml售價88元。若以家庭或辦公室日常補貨需求來看價格相當有優勢。整體觀察，萬家福改名首日雖然已完成主要招牌、App與線上切換，但實體賣場仍有濃厚過渡期痕跡，從大量遮蓋「家樂福」字樣的立牌、指引牌，到仍印有舊品牌的推車把手，都看得出來品牌轉換工程進行中。不過，統一自有品牌UNIDESIGN快速進駐入口黃金位置，顯示萬家福開始把統一零售體系、自有商品與會員點數整合進量販店內。從店員口中的「歡迎光臨萬家福」，到被膠帶一層層遮住的家樂福LOGO，再到入口滿滿的UNIDESIGN商品，整間賣場處處可見新舊品牌交替的痕跡，也讓不少熟客直呼像是在見證一段零售歷史。