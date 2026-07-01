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▲針對德國隊絕殺球被沒收引發的「黑哨」質疑，國際足總（FIFA）裁判委員會主席科里納（Pierluigi Collina）親自召開記者會力挺VAR，強調任何無意觸球、蓄意阻擋門將防守皆屬犯規。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽爆出超級冷門，奪冠大熱門德國隊在PK大戰中不敵南美勁旅巴拉圭，黯然出局。然而，整場比賽最具爭議的焦點，莫過於德國後衛強納森·塔（Jonathan Tah）在延長賽階段一記原本可能成為「絕殺」的頭槌破網，最終卻在VAR（影像輔助裁判）的介入下被判無效。針對外界的強烈質疑，國際足總（FIFA）裁判委員會主席科里納（Pierluigi Collina）今（1）日親上火線，詳細解釋了這項判決背後的執法新標準，強調「蓄意阻擋門將就是犯規」。回顧當時的爭議畫面：強納森·塔在延長賽利用頭槌將球頂入網窩，眼看就要幫助德國隊收下勝利。但主裁判在觀看VAR回放後，認定德國隊另一名球員安東（Waldemar Anton）在禁區內對巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）有推擠動作，因此判決進球無效。許多球迷與球評在觀看重播後認為，安東與吉爾之間的身體接觸相當輕微，沒收這顆潛在的致勝球似乎量刑過重。最終，大難不死的巴拉圭將比賽拖入PK大戰，而命運弄人的是，強納森·塔在PK戰中一腳將球踢飛，直接導致了德國隊的淘汰命運。面對外界的批評聲浪，傳奇光頭裁判、現任FIFA裁判長科里納給出了明確的解釋。他強調，在本屆世界盃開賽前，FIFA就已經嚴格指示所有執法裁判：科里納進一步闡述了判罰邏輯：「保持位置本身並不構成犯規。但如果一名進攻球員對球的落點漠不關心，並且刻意移動——即便只是極其微小的移動——其明確意圖是為了阻礙對手的移動並阻止其防守，那麼裁判（以及必要時的VAR）就必須仔細檢視並介入。」「這種情況在針對對方門將時尤其重要。」科里納直言：「當進攻方的戰術目的是為了阻止門將防守球門時，這就是犯規。我們在賽前就已經明確告知了所有教練和球員，所以對於裁判懲罰這類犯規，大家不應該感到意外。」除了為爭議判決背書，科里納也在記者會上分享了本屆世界盃各項新制度的成效。為了改善過去飽受詬病的「拖延比賽時間」問題，FIFA祭出了多項嚴格的限時措施，包含嚴格限制球門球、擲界外球與換人所需的時間；此外，受傷接受治療的球員，將被強制要求離開球場達一分鐘。「這些打擊拖延時間的措施非常有效，」科里納對新制感到相當滿意：「這些規定已經被全體一致認為是非常積極、正面的創新改革。」顯然，儘管VAR的判決依舊伴隨爭議，但FIFA在提升比賽流暢度上的努力，已初步獲得了賽場上的成效。