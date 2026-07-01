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NBA自由市場已經正式開啟。根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，洛杉磯湖人前射手肯納德（Luke Kennard）已與鳳凰城太陽隊簽下一份2年1300萬美元的合約，其中第二年為球員選項。太陽隊從眾多追求者中脫穎而出，成功網羅這位頂級射手。上賽季肯納德出戰78場例行賽，場均貢獻8.4分、2.3籃板與2.2助攻。最值得一提的是，他的三分球命中率高達47.8%，高居全聯盟第一！美媒記者西德里（Evan Sidery）對此發文評論指出，肯納德的加入將取代格雷森艾倫（Grayson Allen），成為太陽陣中的頭號三分射手。肯納德對於湖人非常重要，例行賽他的到來幫助球隊拉開空間，並且在陣容缺人時成為側翼重要戰力。到了季後賽他也證明自己可以打硬仗，在里夫斯（Austin Reaves）和唐西奇（Luka Doncic）缺陣時，成為詹姆斯（LeBron James）身邊重要幫手。截至目前，太陽在今年休賽期的補強操作相當積極且成果豐碩，成功留住隊內自由球員科林吉萊斯皮（Collin Gillespie）、馬克威廉斯（Mark Williams）與喬丹古德溫（Jordan Goodwin）；並透過交易得到邁爾斯布里奇斯（Miles Bridges），並於自由市場成功簽下肯納德。反觀洛杉磯湖人隊的操盤卻陷入停滯。此前勒布朗詹姆斯（LeBron James）已宣布將離開球隊，而史馬特（Marcus Smart）預計也將加盟休士頓火箭隊。眼看著各隊積極佈局，湖人不僅流失主力，補強目標也接連被其他球隊挖角，總經理的操作卻依然靜悄悄，這讓湖人專屬媒體《BronMuse》忍不住崩潰發文怒轟：「有沒有人來叫醒一下佩林卡（Rob Pelinka）？？？」