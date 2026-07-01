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2026世界盃32強戰績！最新晉級、淘汰名單（持續更新）

確定晉級16強國家：巴西、法國、巴拉圭、加拿大、挪威、摩洛哥

▲挪威在32強打敗象牙海岸，確定在16強跟強權巴西碰頭，讓球迷都非常期待該對決。（圖／路透／美聯社）

▲由梅西領軍的阿根廷，即將在32強碰上本屆世界盃奇蹟維德角，會踢出怎麼樣的比賽令人相當期待。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃最新晉級16強路線圖！重點賽程搶先看

左上半區的4支隊伍已經確定，包括「法國對陣巴拉圭」、「加拿大對陣摩洛哥」；右上半區則有3支隊伍已經確定，包括「巴西對陣挪威」以及墨西哥

▲2026世界盃最新晉級狀況，法國16強將對上巴拉圭、巴西則跟挪威在16強碰頭。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026世界盃進入32強淘汰賽，目前已經踢完6場比賽，剩餘10場，確定進入16強的包括巴西、法國、巴拉圭、加拿大、挪威以及摩洛哥，《NOWNEWS》本文特別整理32強淘汰賽最新戰績、最新晉級16強名單、16強對戰組合圖以及最新重點賽程表，並且不斷更新本文，帶球迷一文掌握世界盃的最新賽況！確定淘汰16強國家：日本、瑞典、德國、荷蘭、南非、象牙海岸📍6/29台灣凌晨3點｜南非VS加拿大｜0：1📍6/30台灣凌晨1點｜巴西VS日本｜2：1📍6/30台灣凌晨4點30分｜德國VS巴拉圭｜1：1（點球3：4）📍6/30台灣上午9點｜荷蘭VS摩洛哥｜1：1（點球2：3）📍7/1台灣凌晨1點｜象牙海岸VS挪威｜1：2📍7/1台灣凌晨5點｜法國VS瑞典｜3：0📍7/1台灣上午10點｜墨西哥VS厄瓜多｜（尚未完賽）📍7/2台灣凌晨12點｜英格蘭VS民主剛果｜（尚未完賽）📍7/2台灣凌晨4點｜比利時VS塞內加爾｜（尚未完賽）📍7/2台灣上午8點｜美國VS波赫｜（尚未完賽）📍7/3台灣凌晨3點｜西班牙VS奧地利｜（尚未完賽）📍7/3台灣上午7點｜葡萄牙VS克羅埃西亞｜（尚未完賽）📍7/3台灣上午11點｜瑞士VS阿爾及利亞｜（尚未完賽）📍7/4台灣凌晨2點｜澳洲VS埃及｜（尚未完賽）📍7/4台灣上午6點｜阿根廷VS維德角｜（尚未完賽）📍7/4台灣上午9點30｜哥倫比亞VS迦納｜（尚未完賽）根據目前的16強對戰組合，，16強可能對上英格蘭或者是剛果，就要看明天的比賽結果如何。📍7/5台灣凌晨1點｜加拿大VS摩洛哥📍7/5台灣凌晨5點｜巴拉圭VS法國📍7/6台灣凌晨4點｜巴西VS挪威📍7/6台灣早上8點｜（待定）📍7/7台灣凌晨3點｜（待定）📍7/7台灣早上8點｜（待定）📍7/8台灣凌晨12點｜（待定）📍7/8台灣凌晨4點｜（待定）