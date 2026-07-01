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▲賴清德出席「讓世界讀到臺灣—臺灣文學外譯的花開時節」交流會暨微型展。（圖／總統府）

由台灣小說家楊双子著、譯者金翎翻譯的《臺灣漫遊錄》英文版“Taiwan Travelogue”獲得國際文學大獎「國際布克獎」，這是首次有台灣文學作品獲頒國際布克獎，創下台灣文學與國際布克獎首例。文化部、文化總會昨（30）日在台北賓館，以「讓世界讀到臺灣—臺灣文學外譯的花開時節」為題舉辦交流會，同時為楊双子、金翎舉辦慶功宴，總統賴清德也親自出席。行政院長卓榮泰在致詞時透露，這場慶功宴，是來自賴清德的想法，主持人也說道，此次交流會主題是借用楊双子的書名《花開時節》。據指出，選用《花開時節》，其象徵意義一如賴清德致詞所說，一來讚嘆《臺灣漫遊錄》結出如此甜美的果實，二來則是感謝無數前輩細心澆灌、守護台灣文學的根。賴清德表示，台灣有楊双子和金翎這樣的作家與譯者，身為台灣人，都感到幸運，「這片土地孕育出如此動人的文學，也是我們全體台灣人的驕傲，言談間溢滿感動之情」。楊双子在受訪時多次提到，譯者之於這本書的重要性。在交流會上，楊双子也再次表達，若要為世界展現台灣的多樣性與獨特性，不可或缺的不只是傑出的文學家，同樣必要的是傑出的翻譯家，再度凸顯譯者之於臺灣文學外譯的舉足輕重。賴清德也特別回應，以「333諾貝爾計畫」為例，強調相信台灣文學具有無窮潛力，未來政府會推動完善機制，培育作家、支持創作，並建構國際翻譯與出版國家隊，強化文學外交，展現了賴清德對「讓世界讀到臺灣」的決心與宣示。此外，金翎致詞時則回憶，2023年與賴清德在紐約見面。當時賴清德告訴他，身為譯者，他有機會可以成為一位Kingmaker。金翎說，當下他覺得很有趣的是，賴清德當時並不知道他的英文名字，就主動提出Kingmaker這個詞彙，而事實上，他的姓氏「金」，其羅馬拼音正好就是K-I-N-G，賴清德則在致詞中回應，好的文學需要好的橋梁，感謝譯者金翎，在成為Kingmaker的過程中，也成為一個King。