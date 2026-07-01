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▲詐騙新招！「表弟」辦理香港返台定居資金遭卡 婦籌400應急(圖/第三分局提供)

臺中一名73歲林姓婦人接獲「表弟」求助，表示在辦理從香返台定居過程中資金遭凍結，臨時急需調度2000萬元。林婦為了協助香港的表弟能夠順利返臺定居，她急忙帶著定存單前往郵局，準備解除400萬元定期存款，讓親人能夠落葉歸根，沒想到差點落入詐騙陷阱，多年積蓄險些遭騙，幸好郵局行員通報警第三分局勤工所警方到場，成功攔下這起高額詐騙。臺中市政府警察局第三分局勤工派出所警員陳炯憲於日前上午9時許，接獲郵局行員通報，稱一名林姓婦人臨櫃辦理業務時，欲解除高達新臺幣400萬元的定期存款。由於金額龐大，加上林婦對資金用途的說明讓人感到疑惑，行員察覺情況不尋常，遂立即通報警方到場協助查證。對於警方的關懷詢問，林婦表示「表弟」近日將從香港返臺定居，卻在抵臺前6天接獲「臺灣出入境事務處」發送的簡訊，內容稱其申報的財產涉及其他案件，相關資金將遭凍結。林婦得知後憂心不已，為了協助表弟籌措高達新臺幣2,000萬元的現金順利來臺，便趕往郵局準備解除定存並匯款援助。員警隨即開門見山表示，這毋庸置疑就是詐騙，並耐心向林婦分析訊息中的種種破綻，包括「臺灣出入境事務處」、「檢察院」等用語皆與實際政府機關名稱及作業程序不符，來電顯示的國碼也非臺灣號碼，處處透露可疑之處。更讓員警哭笑不得的是，詐騙簡訊為了取信被害人，竟還在訊息末尾貼心附上一句「謹防詐騙」的提醒。員警進一步提醒林婦，或許從一開始與她聯繫的「表弟」，可能就是冒名頂替的詐騙集團成員。在員警逐步拆解話術、耐心勸說下，林婦終於放下戒心，察覺自己險些受騙，也成功保住多年來辛苦攢下的400萬元積蓄。警方提醒，政府機關不會以電話或簡訊要求監管民眾帳戶、解除定存、匯款或交付現金，更不會透過通訊軟體製作筆錄或要求配合調查。如接獲類似來電或訊息，務必保持冷靜，多方查證，並可立即撥打165反詐騙專線或110報案專線求證，以免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。