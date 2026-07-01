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▲台北萬豪酒店一樓大廳Lobby Lounge推出啤酒暢飲活動。（圖／台北萬豪提供）

▲ 台北萬豪酒店的肋眼牛排吃到飽活動，將延長到2026年12月30日止。（圖／台北萬豪酒店提供）

亞士都精品酒店重新開幕 住房買一送一

▲「亞士都精品酒店」（Everstar Hotel），坐落於林森北路與六條通交叉口，距離捷運中山站550公尺。（圖／亞士都精品酒店提供）

全民瘋世界盃足球賽，業者也推活動應援。台北萬豪酒店表示，一樓大廳Lobby Lounge即日起至7月19日推出期間限定「GOAL狂歡分享餐」，約4人份，原價1940元+10%，優惠價1700元+10%，另也有香檳、氣泡酒及紅白酒亦享買一送一優惠，以及限定時間啤酒暢飲。另外，Lobby Lounge的爐烤牛排吃到飽活動，也將延長至12月30日。台北萬豪酒店一樓大廳Lobby Lounge即日起至7月19日推出期間限定「GOAL狂歡分享餐」，集結墨西哥辣肉醬起司玉米脆片、風味炸雞、美式開胃拼盤及冰鎮蔬菜棒等人氣餐點，優惠價1700元+10%（原價1940元+10%），適合2~4人分享。還有酒水優惠，即日起至8月31日加碼推出「暢飲歡樂時光」，於每日上午11時至下午1時、晚間6時至8時，以及晚間10時至深夜12時指定時段，每位660元+10%即可享KIRIN生啤酒120分鐘無限暢飲。更吸引人的，還有精選香檳、氣泡酒及紅白酒亦享買一送一優惠。除足球主題餐飲優惠外，Lobby Lounge人氣吃到飽活動「肉食享肋·豪吃之夜」，因深受消費者喜愛，好評延長至12月30日，假日及連續假期皆不加價。活動每日晚間6時至9時限時供應，每位1280元+10%，即可無限享用爐烤美國肋眼牛排或美式醬燒BBQ豬肋排主餐，搭配精選沙拉吧、甜品水果及軟性飲品無限暢享。另外也有飯店推出住房買一送一優惠！九昱建設旗下有飯店最新生力軍「亞士都精品酒店」（Everstar Hotel），傳承1964年北市首間以法式風情結合日式服務的「亞士都飯店」品牌精神，由全新營運團隊，於台北市中山區重新開幕迎賓。為慶祝亞士都精品酒店開幕，（不適用「週四週五連續入住」或「同日預訂2間」，以及6月2至4日、6月14至15日。）