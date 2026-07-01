我是廣告 請繼續往下閱讀

（更新時間10：26）2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，地主墨西哥與厄瓜多之戰一波三折。比賽原先因阿茲特克體育場上空出現閃電警報，導致開球時間延後約1小時，賽前也一度傳出本場可能取消強制喝水時間，引發外界對賽事安排一致性的討論。不過實際比賽進行後，裁判仍照常在上半場中段安排球員補水，喝水時間並未取消。本屆世界盃的「喝水時間」一直備受討論與關注。根據大會原先規劃，多場比賽會在上下半場中段安排球員補水與短暫休息，藉此降低高溫與高強度比賽對球員身體造成的負擔。這項保護機制也讓不少球迷戲稱，現在的世界盃比賽節奏有時像是被切成「四節」進行，而不是傳統的上下半場。然而，今天進行的這場16強門票爭奪戰，因賽前雷擊與惡劣天氣影響，開球時間延後約1小時，賽前也一度傳出本場比賽可能取消喝水時間，引發外界對賽事安排與一致性的討論。不過實際比賽進行後，裁判仍在上下半場中段安排球員補水，喝水時間並未取消。賽前傳出可能取消喝水時間後，外界一度質疑若臨時改變比賽節奏，恐怕會影響賽事一致性。畢竟喝水時間不只是讓球員補充水分，也會影響教練團的臨場調整、球員體能分配與比賽節奏掌控；若只有單一場次取消，確實容易引發公平性討論。不過從實際比賽情況來看，墨西哥與厄瓜多之戰仍照常安排補水時間，兩隊並未被迫在「無暫停」狀態下完成比賽。這也代表賽前相關訊息與現場執行出現落差，原先關於「取消喝水時間」的說法，應更新為「賽前一度傳出可能取消，但實際比賽仍照常補水」。