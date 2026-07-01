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▲擔任賽事球評的英格蘭傳奇名宿加里·內維爾（Gary Neville）在賽後對姆巴佩的致命假動作讚不絕口，直言防守這種等級的球員只能用賭的，根本無能為力。（圖／路透／達志影像）

在世界盃1/16決賽中，法國隊以3：0擊敗瑞典隊順利晉級16強，陣中頭號球星姆巴佩（Kylian Mbappe）梅開二度成為獲勝最大功臣。不過賽後西班牙電視台球評針對姆巴佩表現卻相當不滿，認為他把全部心力都放在備戰世界盃上，明顯和他在西甲聯賽以及歐冠的表現有落差。姆巴佩比賽第85分鐘他被馬特塔（Jean-Philippe Mateta）換下時，主帥德尚（Didier Deschamps）甚至在場邊向這位隊長彎腰致意。此前姆巴佩進球後也第一時間擁抱剛經歷喪母之痛的德尚，展現了法國隊極高的內部凝聚力。然而，姆巴佩在國家隊的火熱狀態與積極態度，卻引發了西班牙媒體的強烈不滿與質疑。西班牙六台節目針對姆巴佩在法國隊與皇家馬德里隊的表現差異展開激烈辯論。知名記者羅德里格斯（Juanma Rodriguez）更是火力全開，坦言看到姆巴佩在國家隊的表現讓他「越來越生氣」。他痛批外界將問題歸咎於皇馬體系的說法，簡直是對庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、維尼修斯（Vinicius Junior）與巴爾韋德（Federico Valverde）等球星的極大不尊重。胡安馬怒斥：「姆巴佩這一整年都在為法國隊做準備，竟然有人覺得這很正常？這是拿皇馬會員的錢在替國家隊練兵！」「這個姆巴佩不是我認識的那個姆巴佩。」羅德里格斯不滿意地表示，「姆巴佩真正的執念是什麼？皇馬球迷們，姆巴佩的執念不是帶領皇馬贏得歐冠，他的執念是和法國隊再拿一座世界盃。」前皇馬球員哈維爾巴爾博亞（Javier Balboa）試圖為其辯護，強調姆巴佩在法國隊並沒有比在皇馬跑得更多，差異在於法國隊整體的陣型配合與體系運作更佳。但另一名嘉賓阿吉雷（Edu Aguirre）不認同，他直言問題的關鍵在於球員的回防意願，並直指姆巴佩在代表法國隊踢世界盃時，明顯比在皇馬更具動力。羅德里格斯進一步對比，姆巴佩在西甲聯賽面對阿拉維斯（Deportivo Alaves）等球隊時經常陷入越位陷阱，但在法國隊卻能保持高度專注不再越位。他無奈表示，姆巴佩真正的執念根本不是帶領皇馬贏得歐冠，而是為法國隊再拿一座世界盃冠軍。這種「在國家隊拼命、在俱樂部散步」的強烈反差，正讓許多皇馬球迷的怒火持續延燒。