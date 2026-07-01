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Uber證實7/1試辦！北投限定「機車載客」免費登場

▲不是汽車載客了！Uber證實推出為期一個月的「北投短程文化體驗」，採限定期間、限定範圍方式，提供免費機車短程移動服務。（圖／Uber提供）

為何選北投？60年「機車阿伯」文化成特色

▲北投因特殊地形及歷史背景，發展出已有60多年歷史的「機車阿伯」文化，至今仍是居民重要交通方式。（圖／翻攝自Google Maps）

Uber強調駕駛須符合資格 平台提供多重安全機制

▲Uber表示，希望藉由此次活動蒐集短程移動需求及安全機制等經驗，作為未來交通創新的參考。（圖／NOWNEWS攝影中心）

Uber今（1）日證實，7月1日起將推出為期一個月、限定北投地區的「北投短程文化體驗」，提供免費機車短程接送，由合作夥伴規劃安全措施，希望蒐集在地移動需求與使用回饋。至於為何選在北投試辦，外界猜測是因北投擁有超過60年歷史的「機車阿伯」文化，也有業者坦言曾接過官方合作電話，消息曝光後掀起討論，不少人直呼：「真是高招！選在北投，這裡已有傳統的機車載客、送貨服務，而且歷史悠久。」台北市計程車駕駛員職業工會30日晚間揭露Uber平台內部通知，指出Uber將於7月1日下午2時推出「北投短程文化體驗計畫」，消息曝光後，引發各界熱議。Uber隨後證實，活動將於7月1日下午2時正式展開，為期一個月，採限定時間、限定區域方式，提供免費機車短程接送服務。此次體驗活動由合作夥伴「優行福爾摩沙股份有限公司」負責規劃安全措施，希望透過參與者意見，蒐集在地短程移動需求、安全機制及使用經驗，作為未來交通創新與移動服務的重要參考。那麼為何會選北投試辦呢？據悉與當地延續超過60年的「機車阿伯」文化密切相關。北投機車阿伯就是俗稱「限時專送」的機車載客服務，是北投相當具代表性的地方特色。車行多半以電話末四碼命名，例如「4733」、「0077」、「9669」等，據點通常隱身騎樓或巷弄。北投機車阿伯的起源，與當地地形及歷史背景息息相關。由於北投山坡地多，早年交通不便，加上日治時期就是知名溫泉區，戰後酒家、旅館林立，機車阿伯最初主要負責接送侍應生、媽媽桑往返飯店及酒家，一通電話便立即出車。1979年北投廢娼後，這項服務並未消失，而是逐步轉型，開始服務一般居民，從接送、買菜、送便當，到代領藥品、採買生活用品都能代勞，成為不少居民生活中不可或缺的一部分。如今這項產業已超過60年，市場需求依然存在且熱門，據悉最高月收入可達6萬元，目前甚至因年輕人不願接班而面臨缺工。消息曝光後，不少網友留言表示，「真是高招！選在北投，這裡已有傳統的機車載客、送貨服務，而且歷史悠久」、「你要確定Uber的外送素質可以像阿北那樣欸」、「人家這項傳統服務能維持那麼久，如果Uber機車載人成行的話，應該會多出不少社會案件」。也有人擔憂，「連個保險都沒，乘客車禍的話，司機雙手一攤人消失了」。針對外界關心的安全問題，Uber表示，安全始終是平台最重視的原則。強調參與此次活動的駕駛合作夥伴，都須符合計畫規範，具備良好安全紀錄及豐富騎乘經驗；活動期間也會提供符合規範的乘客安全帽及安全帽衛生內襯。此外，平台App也建置駕駛身分驗證、路線偏離偵測、即時分享行程等安全功能，若參與者遇到任何安全相關狀況，也可透過App即時聯繫客服團隊尋求協助。