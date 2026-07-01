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行政院日前提出《國防自主無人載具採購特別條例》草案遭杯葛，藍白也相繼提出版本堅持回歸常態性「年度預算」編列，對此行政院長卓榮泰今（1）日表示，採用特別條例有其穩定性、持久性，且在《預算法》規定上對一般的預算影響最小，也希望立法院能體認到憲政體制運作，行政院編列預算，立法院審議預算，最後呼籲在野，有多位都到國外，都說了很多支持國家的話，「希望這個是內心話，而不是場面話」。卓榮泰表示，行政院所提出的《國防自主無人載具採購特別條例》，是在補過去強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購的特別條例跟特別預算的不足。著眼的是國家國防安全上的需求，還有分年在國家財政能力上的負擔，是足以因應的。卓榮泰說明，要針對的項目，第一個是國內的產業要能夠持續的發展，而且要能夠有效率，而且能夠長年的來進行各項的國際合作，所以採用特別條例，當然有它穩定性、持久性，且在《預算法》規定上對一般預算影響最小。卓榮泰表示，希望立法院能夠再度體認憲政體制的運作，行政院編列預算，立法院審議預算，這角色不可以模糊，也不可以被破壞。也希望在野黨的人士，目前有多位都到國外去，都說了很多支持國家的話，希望這個是內心話，而不是場面話，一同為國家努力，大家用最大合作來達到最後目標。