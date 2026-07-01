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▲台中港旅客服務中心周邊以貨櫃特色打造水藍色候車長廊(圖／交通局提供2026.7.1)

等公車也能拍美照！台中街頭最近出現許多吸睛亮點，從科博館前的「恐龍候車亭」、海洋館旁的「豹紋鯊」，到近期隨洲際漢神購物中心營運而爆紅的「公車造型候車亭」，都成為民眾爭相朝朝聖的打卡熱點。台中市政府交通局近年大力推動「公車候車亭認養計畫」，攜手企業將冰冷的公共設施化身為城市景觀藝術，成功翻轉街頭美學。交通局長葉昭甫指出，台中市每日公車運量超過20萬人次，全市目前已設置1,161座候車亭及39座公車專用道站體。這些空間不僅是通勤族不可或缺的節點，更是形塑城市形象的第一線。市府持續鼓勵企業與民間團體透過認養投入公共建設，讓公共設施不再單調，而是融入在地特色，創造「政府、企業、市民」三贏局面。交通局表示，這些融入趣味與創意的特色站體，不僅深受市民喜愛，更吸引了大批公車迷與遊客專程前來朝聖。透過民間力量的注入，讓公共建設與城市美學完美結合，成功讓平凡的候車空間躍升為城市新地標。隨著洲際漢神購物中心及洲際棒球場周邊活動日益熱絡，公共運輸需求大幅提升。交通局呼籲民眾多加利用大眾運輸，不僅可享有台中市民專屬的「雙十公車」優惠（10公里免費、超過10公里最高僅收10元），更能有效緩解周邊交通壅塞，攜手打造低碳、友善的居住環境。為了吸引更多夥伴加入，交通局已訂定「台中市政府交通局所轄公車招呼站公共設施認養作業要點」。認養期限為1至5年，可以「座」為單位指定地點申請，或由交通局協助媒合安排。認養單位不僅可設置企業標示，更能結合綠美化、裝置藝術、公益廣告等多元創意；此外，相關費用依法可申請稅額減免。認養期間僅需協助基本設施清潔與日常巡檢，歡迎各界踴躍參與，共同翻轉城市景觀。