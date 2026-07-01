我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨Podcast 節目《地方怪奇物語》最新第九集於昨日上線，並邀請到宜蘭市長參選人韓瑩分享對城市發展的願景。韓瑩點出人口流失等問題，同時拋出提高市級生育津貼，及調高重陽敬老禮金，期盼透過跨世代福利政策，兼顧育兒與高齡照護需求。民進黨今（1）日發出新聞稿指出，節目中，從宜蘭人共同的「喜互惠」記憶，到知名的的三星蔥與奶凍捲，韓瑩在節目中如數家珍地分享屬於宜蘭人的生活日常，然而，他也點出對家鄉發展的擔憂，並直言，宜蘭市目前正面臨人口流失等問題，相較於宜蘭的其他鄉鎮，現行福利仍有大幅提升的空間。為此，韓瑩提出「宜蘭市福利大升級」構想，主張將市級生育津貼由1萬2千元提高至2萬元，並新增0至2歲幼兒每月3,000元營養補助；同時全面調高重陽敬老禮金，65至79歲長者提高至1,200元、80至89歲提高至2,000元、90至99歲提高至6,000元，百歲人瑞更致敬加碼至5萬元，期盼透過跨世代福利政策，精準兼顧育兒與高齡照護需求。談及地方治理的本質，在節目中主持人與韓瑩也相互分享，好的地方治理絕非是為了選舉的臨陣磨槍，更不是靠空降的口號與政治口水就能了解民眾需求。從宜蘭人的生活日常，到地方產業發展與城市規劃，唯有長期生活在這片土地、實際傾聽基層聲音的人，才能提出符合地方需求的政策方向。放眼2026年的宜蘭關鍵一役，民進黨推出縣長候選人林國漳與宜蘭市長候選人韓瑩的強棒組合，期盼以長期在地深耕的紮實經驗與對家鄉的強烈使命感，攜手為宜蘭的明日打拚。韓瑩強調，真正能帶領宜蘭大步向前的人，絕非毫無淵源、受命參選的過客，而是一路陪伴宜蘭成長、始終心繫故鄉的在地守護者，這才最符合宜蘭鄉親對於未來的殷切期盼。