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國泰金控旗下國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼任世芯-KY(3661)獨立董事，申報爭議引發國泰投信違反利害關係人投資風波，今（1）日在立法院財政委員會引發立委關注，更痛批金管會監理擺爛、公司治理失靈，金管會遇到公司獨董是「老長官」就輕忽。對此，金管會主委彭金隆表示，「監理沒有擺爛，治理確實失靈」、「金管會只有監理官，沒有老長官」，目前投信投顧公會也針對所有投信公司進行清查，這攸關投資標的合法性及投資人權益。國民黨立委林德福質詢就提到，郭明鑑事件引發外界關注，造成國泰投信重大損失、投資人權益傷害，也曝露公司治理問題，希望金管會健全制度，揭露資訊，尤其是利衝資訊。國民黨立委賴士葆也質疑國泰金與國泰投信引起的是全面性，資訊串流遺漏，突顯出金管會監理擺爛、公司治理失靈。民進黨立委郭國文也批評金管會，遇到公司獨董是「老長官」就輕忽。對於立委的質疑與批評，金管會主委彭金隆強調，「監理沒擺爛，治理確實失靈」，金管會只有監理官，沒有老長官，還說金管會至少有3次以上要求公司資料補充、3次約詢到會說明，發函2次，並進行金檢。金管會檢查局長賴欣國進一步說明，6月20日已開始對國泰投信金檢，預計會金檢至7月8日必要時會再延長，一般金檢是2至3週，此次約3週。彭金隆表示，目前投信投顧公會也對所有投信公司進行清查，這攸關投資標的的合法性、投資人權益。證期局長高晶萍則指出，投信違反內控最高可罰300萬元，最重可撤照。