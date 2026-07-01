平日穿梭都市，假日總想投奔山海。愛車能否兼顧通勤、家庭出遊與戶外探索，是許多人選車的重要考量。Mitsubishi XFORCE以都會跨界休旅定位，俐落外型與寬敞車室完美兼顧日常實用與乘坐舒適。不僅在市區好開，週末開往山林或海線秘境也游刃有餘。XFORCE搭載Level 2 ADAS、四種操控模式與AYC主動式彎道控制系統，讓「日常移動」與「假日探索」不必二選一。此次中華三菱推出《走吧！走吧！XFORCE玩家秘令》活動，串聯全台特色店家，讓車主充分感受其跨界魅力，更享有暖心驚喜。
車主專屬！不受拘束的小旅行提案
活動期間(2026/7/1~7/31)，車主前往指定合作店家消費，即可享有餐點招待、甜點兌換或住宿折扣等豐富回饋。兌換方式超簡單，只需擇一出示：中華三菱車鑰匙、汽車行照（確認廠牌車款），或「中華三菱 Car Life」APP綁定畫面，確認無誤即可輕鬆兌換專屬優惠。更多詳細請見活動頁👉 https://lihi1.me/2AgFO
北中南玩透透 山林老屋任你選
活動店家橫跨全台，完美連結XFORCE的跨界生活。北部推薦桃園復興區的「丸山咖啡」與「木蘭咖啡」，車主可駕車沿山路前行，在群山環抱中品味精品咖啡與手作甜點。南部可至高雄鹽埕「新濱・駅前」，在舊三和銀行歷史建築中沉浸復古氛圍；東部花蓮「張家樹園」則結合日式庭園與小動物互動，適合親子同樂。
美食露營說走就走 打開生活半徑
想看海可去北海岸「Rabbird」；想露營可選中部「森山谷」與「自然圈農場」。若想大快朵頤，「岩漿火鍋」、「冒煙的喬」等名店保證能滿足老饕。中華三菱已將30個合作品牌整理成 Google Maps餐廳清單：https://lihi1.me/vSQK4，只要開啟地圖即可一鍵導航。週末開著你的 Mitsubishi 出發，打開生活半徑，輕鬆探索在地好味！
除了現有中華三菱車主可於活動期間享有全台合作店家的專屬禮遇外，如果你也嚮往 XFORCE 所帶來的跨界生活與舒適駕馭體驗，不妨親自走進展示中心試駕。今年全新上市的 Mitsubishi XFORCE，以寬敞車室、Level 2 ADAS 智慧駕駛輔助、四種駕駛模式及多項貼心設計，陪你把每一次日常移動，都變成更愜意的探索旅程。現在預約試乘，即有機會加入中華三菱車主行列，享受專屬車主優惠與更多品牌尊榮禮遇。
👉 立即預約試乘 XFORCE：https://reurl.cc/epjQdR
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活動店家橫跨全台，完美連結XFORCE的跨界生活。北部推薦桃園復興區的「丸山咖啡」與「木蘭咖啡」，車主可駕車沿山路前行，在群山環抱中品味精品咖啡與手作甜點。南部可至高雄鹽埕「新濱・駅前」，在舊三和銀行歷史建築中沉浸復古氛圍；東部花蓮「張家樹園」則結合日式庭園與小動物互動，適合親子同樂。
想看海可去北海岸「Rabbird」；想露營可選中部「森山谷」與「自然圈農場」。若想大快朵頤，「岩漿火鍋」、「冒煙的喬」等名店保證能滿足老饕。中華三菱已將30個合作品牌整理成 Google Maps餐廳清單：https://lihi1.me/vSQK4，只要開啟地圖即可一鍵導航。週末開著你的 Mitsubishi 出發，打開生活半徑，輕鬆探索在地好味！
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