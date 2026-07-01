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國際金價30日小幅反彈，但在美伊衝突推升通膨疑慮、市場持續押注美國聯準會（Fed）可能進一步升息的情況下，黃金第2季仍將寫下近13年來最慘單季表現，結束自2024年以來的漲勢。現貨黃金上漲0.3%，報每盎司4027.03美元，稍早一度跌至去年11月以來新低；紐約黃金期貨終場幾乎持平，收在每盎司4038.50美元。根據路透社報導，儘管30日止跌回升，但金價6月累計仍重挫11.2%，第2季跌幅預料將創下2013年第二季以來最大，也是自2024年以來首度出現單季下跌。卡達官員證實，已抵達杜哈的美國高層特使並不會與伊朗舉行高層會談，也讓市場對美伊能否儘快達成長期和平協議產生更多疑問。大宗商品經紀商Marex分析師梅爾（Edward Meir）表示，目前市場對美伊簽署的停火諒解備忘錄（MoU）能否穩定維持仍存有疑慮，加上投資人看不到衝突真正落幕的跡象，使黃金價格持續承壓。市場分析指出，黃金向來被視為抗通膨避險工具，但當市場預期利率將持續維持高檔甚至進一步升高時，不具孳息收益的黃金吸引力便會下降，因此承受龐大賣壓。另一方面，美國通膨仍遠高於聯準會2%的目標，使市場普遍認為Fed將在更長時間內維持高利率政策，甚至不排除今年再次升息。據芝商所（CME）FedWatch工具，目前市場預估Fed在9月升息的機率已約達67%。投資人接下來將密切關注本週即將公布的美國ADP民間就業數據，以及非農就業報告，希望從勞動市場表現進一步研判聯準會後續貨幣政策方向。值得注意的是，官方貨幣與金融機構論壇（OMFIF）最新調查顯示，受地緣政治風險升高影響，全球各國央行未來10年可能逐步降低美元資產配置，並在短期內增加黃金儲備，顯示官方部門對黃金需求仍具一定支撐力。其他貴金屬方面，現貨白銀上漲1.9%，報每盎司59.42美元，但第2季仍將創下2020年第一季以來最大單季跌幅；鉑金下跌1.6%，報1549.47美元；鈀金則下跌0.6%，報1206.17美元，兩者均預料將同步寫下單月及單季跌幅。