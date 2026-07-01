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在野黨今年底九合一地方選舉擬提鞭刑、反廢死及不在籍投票等公投提案；對於藍營拋出鞭刑公投，民眾黨立委邱慧洳表示，我國刑法制裁思維偏向教化、矯正，恐與鞭刑的「應報主義」格格不入，民眾黨表決時會做最好決定。民眾黨主席黃國昌表示，黨團內部的確大家會有不一樣的看法，那既然有不一樣的看法的話，大家就持續的繼續討論；既然還沒有到最後決定的階段，多聽聽各方的意見，他覺得是好事。黃國昌今接受主持人朱凱翔《誰來早餐》節目直播專訪。對於近期國民黨團提出的鞭刑公投，黃國昌表示，鞭刑公投這件事在黨團有提出過討論，不分區的委員各自來自不同的背景，所以大家在這件事上面有不一樣的看法，不過，在表達這些不一樣看法時，每一個人因為他自己的背景、自己的專業，跟他自己所感受到民間社會的脈動，這些不同的因素，他會形成一些看法。黃國昌指出，國民黨的立委他會提出這樣的提案，他反映出來的是台灣社會對於目前政府在打詐、保護兒童、毒駕這些事情上，對於政府的表現是強烈的不滿、非常不滿的，也因此他們會提出刑法的議題。「我必須要老實說，在黨團內部的確大家會有不一樣的看法，那既然有不一樣的看法的話，大家就持續的繼續討論」，主持人追問，但是否週五院會就要處理了？黃國昌指出，禮拜五最多是先逕付二讀，以後還有30天的冷凍期，所以，既然還沒有到最後的階段，多聽聽各方的意見，他覺得是好事。黃國昌也強調，在這過程中，他們會多聽各方的意見，不只有8位立委，也會聽聽要參選議員的候選人、現任的議員，乃至於他們的支持者對這件事情的想法是什麼，因為，這事情還沒有急迫到要很快立刻馬上做出一個決策。每一天大家面對的公共政策議題其實滿多的，會再有自己的優先順序。