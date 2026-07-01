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全球被動元件漲價潮一波接一波！台灣指標大廠國巨傳出今（1）日起調漲電容器解決方案全系列產品線價格，日本的全球積層陶瓷電容(MLCC)龍頭廠村田也上調AI伺服器與車規級MLCC價格。全球指標券商花旗也調高了村田的目標價，今日日股早盤開漲，村田股價強勢。根據日經新聞報導，花旗證券本周一將村田製作所投資評等從「中立」調升至最高級別的「買進」，目標價大幅調高至1萬5,000日圓。花旗分析師內藤貴之指出，對村田來說，基於高附加價值產品進入門檻較高，調漲伺服器用MLCC價格相對較容易，預期漲價態勢可能持續。花旗也同步上修村田2026年度和2027年度的營益預估。日本股市今日早盤，日經指數一度大漲超過1800點，隨後突然由高檔大幅回落，截止至當地時間12時，指數上漲188點。被動元件概念股表現相當強勢，村田製作所股價上揚5%、太陽誘電股價狂飆15%、TDK股價漲2%、尼吉康股價大漲10%、日本佳美工漲幅也達4%。