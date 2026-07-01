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郭台銘與老婆曾馨瑩結婚18年，婚後感情甜蜜，然而近日卻被爆出郭台銘身邊出現一位紅粉知己、年約50歲的女球友（謝女），婚姻現況引發關注。對此，有人發現近期曾馨瑩的IG貼文中，首圖「郭台銘直接失蹤」，而上次老公出現在貼文內也已是半年前，引發網友熱議。▲有人發現近期曾馨瑩的IG貼文中，首圖「郭台銘直接失蹤」。（圖／曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）郭台銘與曾馨瑩婚後不時放閃，即使結婚18年仍像是熱戀中的情侶。然而，近日卻有人發現，曾馨瑩的IG貼文首圖中，郭台銘「幾乎消失」，上一次是結婚13週年時，她PO出合照寫下：「13年了～花邊婚又稱Lace wedding，象徵『堅韌且美麗』，簡單的幸福，除了我們，還有三個寶貝讓我們的人生更美好，珍惜而感恩。」此外，曾馨瑩經常透過社群分享日常生活，去年12月底她PO出一家人出國賞雪的影片，當中還可見到郭台銘的身影。影片中，曾馨瑩將頭靠在老公的肩上，對著鏡頭露出幸福笑容，文中感性寫下：「在 2025 的最後一週，能與家人一同旅行，分享笑聲與快樂，這樣的時光，格外珍貴。」並許願這份幸福，成為迎接新一年的美好開始，讓網友們羨慕留言「好幸福的一家人」、「新年快樂！幸福哦。」未料，郭台銘近日捲入桃色風波，被拍到與女球友互動曖昧，1周就見面多達3次，女方還會在一旁狂獻殷勤，引發外界熱議，就連賈永婕都忍不住開酸，然而身為正宮的曾馨瑩至今噤聲，卻被發現貼文中郭台銘「被消失」。至於郭董與謝女的關係，當事人目前皆未回應，讓眾人霧裡看花。