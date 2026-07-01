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「破壞民族團結進步」概念模糊 恐無端被定罪

長期居住中國者應謹慎 公務員可能會被針對

中國《民族團結進步促進法》今（1）日起施行，該法明定：組織、策劃、實施暴力恐怖活動、民族分裂活動或宗教極端活動，構成犯罪者，依法追究刑事責任。對此，陸委會副主委梁文傑提到，中國這部法律使用許多模糊且不確定的法律概念，例如「破壞民族團結進步」，可能被任意解釋並套用罪名；若支持台灣維持現狀、中華民國繼續存在，或主張兩岸互不隸屬，都可能被納入風險範圍。梁文傑今指出，這部法律用了很多不確定的法律概念，非常模糊。譬如說「破壞民族團結進步」，什麼叫做破壞民族團結進步？如果支持台灣維持現狀，或是支持中華民國繼續存在，支持中華人民共和國跟中華民國互不隸屬，這是不是叫做破壞民族團結？這些都是隨時有可能被模糊概念套上罪名。梁文傑表示，目前其他國家的很多人都開始擔心這件事。比如在日本、美國，有很多人支持新疆自治民主運動，也有支持西藏的，他們都會覺得，中共這部法律的出台，其實就是為了要做跨境鎮壓，所以這部法律是我們要密切觀察的。梁文傑強調，對於國人赴大陸，短期旅遊可能還好，但是如果長期要在那邊工作、居住，就要比較謹慎。從政府的立場來講，如果有公務員身分，沒事最好不要去；如果有公務員身分，他們有可能會特別針對，過去也發現了滿多案例。