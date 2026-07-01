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挪威前鋒「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）在世界盃場上靠著195公分身材、驚人速度與恐怖終結能力輾壓對手，但這副怪物級身體並非只靠天賦養成。根據外媒報導，哈蘭德每天攝取高達6000大卡熱量，菜單包含大量牛排、雞蛋、魚類、牛奶與蜂蜜，支撐他在高強度比賽中的爆發力與恢復力。更有趣的是，這位北歐進球機器也有私房美食清單，他曾透露自己超愛印度料理，最愛奶油咖哩雞，還要搭配蒜香烤餅一起吃，也讓不少網友大喊「懂吃」、「我也超愛」。身為英超曼城隊的當家射手，哈蘭德多年來一直維持著極為獨特的飲食習慣。在2022年發布的個人紀錄片《哈蘭德：重大決定（Haaland: The Big Decision）》中，他曾大方公開自己以大量肉類為主的日常菜單。「我認為吃進盡可能在地化、高品質的食物是最重要的事。」哈蘭德在紀錄片中表示。為了支撐龐大的肌肉量與高強度的比賽消耗，他的菜單中塞滿了牛排、雞蛋、魚類，並搭配蜂蜜與牛奶，這套飲食模式為他提供了充足的蛋白質與熱量，造就了他在禁區內輾壓對手後衛的恐怖身體素質。不過，在這份看似極度自律且充滿蛋白質的西式菜單中，其實還隱藏著他的個人小確幸。在接受《英超印度》專訪時，哈蘭德毫不掩飾地表達了自己對印度料理的喜愛：「老實說，我超愛印度菜。我非常喜歡羊排和奶油咖哩雞，這兩樣是我的最愛，當然，絕對不能少了蒜香烤餅。」每天攝取高達6000大卡的熱量，若沒有相對應的高強度訓練與極致的身體恢復機制，即使是頂級運動員也難以負荷。根據《Men's Fitness》雜誌報導，哈蘭德在自己位於英國柴郡的豪宅內，直接砸下約5萬英鎊（約合新台幣211萬元），安裝了一座專業的「液態氮冷凍艙」。除了造價不斐的冷凍艙，冰浴、紅光療法以及每天專屬物理治療師的放鬆療程，都是哈蘭德維持健康與體能的關鍵環節。此外，這位挪威前鋒對於「睡眠品質」的要求更是達到偏執的程度。他堅持早睡，並在睡前配戴抗藍光眼鏡，藉此隔絕電子產品的光線刺激，確保身體能在深層睡眠中獲得最完美的修復。