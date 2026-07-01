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行政院日前提出《國防自主無人載具採購特別條例》草案遭杯葛，藍白也相繼提出版本堅持回歸常態性「年度預算」編列。對此行政院秘書長張惇涵今（1）日受訪表示，《憲法》規定立法院不得做對預算增加支出的提議，因此在野恐有違憲之虞，此外今天剛好是7月1日，2026年過一半，但預算都還沒有審完，「今年、現在、如今，就是活生生、血淋淋的例子」。所以還是希望朝野政黨能夠為了台灣的國防與產業發展，能夠支持行政院版的特別條例跟特別預算。對於在野提出要將無人機回歸常態性年度預算編列，張惇涵表示，首先《憲法》第59條規定預算是由行政院提出的；《憲法》第63條規定立法院議決預算案；《憲法》第70條更是規定立法院不得做對預算增加支出的提議。所以市長盧秀燕也好，在野黨也好，他們所提出的版本，恐怕明顯有違憲之虞。第二，《預算法》第91條也明確規定，如果立法院要就預算做大幅度的支出的決定，必須先跟行政院會商，並且要確認有沒有合適的財源，所以在野黨這樣子的版本增加了預算，恐怕也是有明顯的違法之虞。第三個，看到今天早上有媒體報導，新北無人機產業的業者也有公開的表達，如果不是走特別預算的程序，而是走年度預算的程序，恐怕對產業的發展是不利的，這是一個打帶跑的做法。國防相關的計畫，尤其涉及到採購或者是跨國的合作，使用特別預算是行之有年的，原因在於它會比較持續而穩定，並且確實不容易排擠到年度的其他各項的預算，無論是建設、福利，又或是其他的預算，也因此行政院這次提出了無人機的特別條例，匡列2100億，希望能夠透過特別條例，能夠穩定持續的發展台灣無人機的產業。最後張惇涵表示，今天剛好是7月1日，2026年過了一半，但今年的預算都還沒有審完，所以試想如果無人機相關的發展只放在年度預算裡面去，不知道哪一年的預算又會拖了3百多天沒有審，今年、現在、如今，就是活生生、血淋淋的例子。所以還是希望朝野政黨能夠為了台灣的國防與產業發展，能夠支持行政院版的特別條例跟特別預算。