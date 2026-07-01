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國民黨將推出反廢死及鞭刑公投，不過，民眾黨創黨主席柯文哲日前受訪時直言，「算了啦！」，「先改善司法信任度再來吧！都沒人相信司法了，你還講什麼死刑、鞭刑？」，推這些只是被人家嘲笑而已。民眾黨主席黃國昌認為，這是柯文哲感慨過去這一年多的有感而發而已，這不是民眾黨的主張。對於國民黨提出的反廢死及鞭刑公投，柯文哲日前受訪時表示，「那算了啦！反廢死跟鞭刑，坦白說，那有個盲點」，目前台灣司法信任度剩下30％，在司法社會信任度很低的狀態下要推鞭刑、死刑，「坦白說，我常會忍不住要嘲諷，欸你先改善司法信任度再來吧！都沒人相信司法了，你還講什麼死刑、鞭刑？有個成語叫『皮之不存毛將焉附』，司法社會信任度都沒有了，你推那些有用嗎？只是被人家嘲笑而已」。黃國昌今天上網路節目接受專訪，對於柯文哲態度，黃國昌說，那天柯文哲說話的時候，他站在柯旁邊，他覺得柯文哲只是過去這一年多，因為在整個司法體系當中，遭遇到各式各樣違法濫權、光怪陸離的事，柯文哲作為一個在這個體系當中，某個程度上就是遭受到壓迫的人，然後遭受到司法的這把大刀如果被濫用的話，會產生什麼可怕的狀況，有感而發所講的一句話。黃國昌表示，柯文哲心裡在想的事情是說，他們現在最重要的事情，其實是不是應該要進行所謂的司法改革，找回人民對司法的信心？在人民這麼不信任司法的情況之下，是不是做這件事情會比較重要？他覺得那天站在柯旁邊，他聽柯回答這個問題的時候，他真的覺得柯文哲是以那種當事人的心情有感而發去講這件事情。黃國昌認為，在面對像死刑或是像鞭刑這類刑罰的時候，柯文哲可能心裡面，「我猜啦，他心裡面在想的是一個更前面的問題」，所謂更前面的問題是說，那這樣子的決定是公正的嗎？人民是信任的嗎？對當事人來講，對整個司法制度的運作，是不是可以取信於不管是當事人還是社會，甚至是最後是不是能夠實現所謂的公平正義，他猜柯文哲那個時候在回答媒體提問的時候，心裡的想法是這個樣子。主持人朱凱翔追問，所以覺得柯文哲是個人感受，不是民眾黨的主張？黃國昌回應，「不是、不是」。