我是廣告 請繼續往下閱讀

中國《民族團結進步促進法》今（1）日正式上路，外界關注該法可能成為中國對台長臂管轄、跨境鎮壓的新工具。而國民黨立委賴士葆受訪時質疑我方缺乏兩岸對話機制，並批評陸委會常與對岸吵架，基本上已成為「大陸吵架委員會」。對此，陸委會副主委梁文傑反駁，陸委會從來不吵架，而是在回應國台辦各種尖酸刻薄、窮凶極惡的攻擊，陸委會的回應已相當克制。梁文傑今指出，國內政黨大家吵來吵去，大家各自有立場，但是面對中共的時候，大家應該都要一致對外。這部法律的出台，大家都可以看得到中間的危險性，所以各個政黨的立場，希望大家都是一樣的。至於賴士葆說陸委會是吵架委員會，梁文傑認為，其實他們從來不吵架，陸委會都是在回應國台辦的各種攻擊，大家也都可以看得到國台辦用的字眼跟詞彙都是非常尖酸刻薄、窮凶極惡的說法，而陸委會的回應都只是算是做到非常克制，所以陸委會不是吵架委員會，只是在回應對方跟我們吵架。