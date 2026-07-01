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▲台北美福大飯店吃到飽餐廳「彩匯自助餐廳」的甜點相當受到歡迎。（圖／台北美福提供）

美食通用券3500元 可吃米其林一星餐廳

▲台北美福大飯店於旅展期間推出適合四人入住的「菁英客房一泊一食住宿券」，一次購買兩張即可享優惠價格，平均每人約2500元。（圖／台北美福大飯店提供）

墾丁凱撒暑假推第三彈「山海漫遊」主題企劃

月31日登場，延續「 凱撒半島巡旅」系列精神，以山、海、 城三大面向規劃多元體驗內容，完整串聯恆春半島的山海風貌。



喜愛自然生態與壯闊地景者，可參與「半島森呼吸」， 深入墾丁國家森林遊樂區，感受熱帶森林的生命力與自然奇景； 偏好歷史脈絡與人文故事者，則可選擇「半島晨光漫遊」與「 恆春風土漫遊」； 而對自然觀察與生態探索有興趣的旅人，則可參加「夜訪沙蟹」與「 星光尋鹿夜」。此外，飯店亦推出帆船、SUP 立式划槳、 獨木舟及浮潛等兼具親海體驗與友善環境概念的無動力水上活動



▲墾丁凱撒大飯店則宣布今年暑假再推出第三彈「山海漫遊」主題企劃。（圖／墾丁凱撒提供）



台北美福大飯店宣布，今（1）日起推出「盛夏饗樂好禮線上旅展」，餐券、住宿券享限定優惠，包含「台北美福彩匯自助餐廳下午茶餐券」原價每位1380元+10%，四人同行每人只要923元，是享61折的優惠，另有自助餐券買一套（8張）再贈價值1518元的下午茶單人券一張，更特別推出下殺29折的雙人住宿券。台北美福飯店線上旅展匯聚餐券、住宿券優惠，像是「彩匯自助餐廳」就有四人同行券及套券買8送1、買12送2。下午茶餐券原價每位1380元+10%，四人同行每人只要923元，享61折優惠。午、晚餐券原價每位1680元+10%起，購買單人券12張套券再加贈2張餐券，每人最低只要1380元起，優惠約75折。線上購買「平日自助午、晚餐單人券」8張，加碼贈週五至週日適用的「下午茶單人券」乙張。此次旅展優惠還有「超值美食通用券」，集結飯店四大人氣餐廳，一券即可靈活兌換多達11款精選餐點，每張3500元起，最高可兌換價值7216元的餐飲內容。可使用的餐廳包含連續五年榮獲米其林一星肯定的米香台菜餐廳，有適合親友共享的「三人合菜」與「沙茶什錦龍蝦鍋」。住宿優惠方案則有「行政客房住宿券」，規劃一泊一食與一泊二食兩款方案，每張7699元起即可入住。一泊一食方案可享彩匯自助餐廳豐盛早餐，一泊二食方案則再加碼彩匯自助晚餐。還有４人入住「菁英客房住宿券」，一次購買兩張享31折優惠，平均每張1萬元。更優惠的則是「行政客房平日雙人住宿券」，原價2萬790元，優惠價6088元（不含早餐），是29折優惠。至於深耕恆春半島40年的墾丁凱撒大飯店則宣布，今年暑假再推出第三彈「山海漫遊」主題企劃，活動自7月1日至8