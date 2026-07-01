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巴拉圭：願與中國貿易 但不接受以台灣邦交為代價

歐盟FTA配額分配惹議 巴拉圭籲會員國公平共享

南美洲國家巴拉圭30日重申，願意與中國發展貿易關係，但前提是「不必為此與台灣斷絕外交關係」，並強調只要北京不將外交承認作為條件，巴拉圭對建立經貿合作「沒有任何限制」。根據法新社等媒體報導，南方共同市場（Mercosur）領袖峰會近日在巴拉圭首都亞松（Asunción）郊區舉行，成員國除宣布將與日本展開自由貿易談判外，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）也透露，未來與中國展開相關談判的可能性正在規劃中。不過南方共同市場成員國有阿根廷、巴西、烏拉圭、巴拉圭、玻利維亞。身為台灣在南美洲唯一邦交國的巴拉圭，是這之中唯一未與中國建立外交關係的成員國，因此其對中政策備受關注。巴拉圭外交部長拉米雷斯（Ruben Ramirez）在峰會期間表示，巴拉圭並不排斥與中國建立貿易關係，但無法接受中國要求巴拉圭與台灣斷交作為前提。他強調：「巴拉圭不拒絕與中國建立貿易關係，只要條件不是要求我們放棄與台灣的外交關係。如果沒有這項條件，我們沒有任何限制。」目前，台灣的邦交國僅剩12個。中國始終主張台灣是其領土的一部分，近年持續透過外交攻勢爭取台灣邦交國轉向承認北京，並多次呼籲巴拉圭「做出正確選擇」，與台灣斷絕外交關係。除了外交議題外，本次峰會另一焦點則是歐盟與南方共同市場自由貿易協定。歷經25年談判，歐盟與南方共同市場今年1月正式完成協議，建立全球最大的自由貿易區之一。不過，巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）在峰會中坦言，協議內容仍讓巴拉圭感到「留下苦澀滋味」。潘尼亞指出，目前歐盟提供的優惠關稅進口配額，由南方共同市場自行分配給各會員國，但巴拉圭認為現行制度有利於其他成員，未能公平反映各國利益。他呼籲，在歐盟正式批准協議前，應將配額平均分配給各會員國，並強調這是「公平正義的問題」。潘尼亞表示：「如果南方共同市場希望在對外談判中具有公信力，就必須先做到對內公平。」此次峰會除地主國巴拉圭外，巴西總統魯拉、玻利維亞總統帕斯（Rodrigo Paz）、烏拉圭總統奧爾西（Yamandú Orsi）均出席，智利與厄瓜多等準會員國領袖也與會。至於阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）則因國內政局變動、政府高層官員請辭引發政治風波，臨時取消出席此次峰會。