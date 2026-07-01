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台北市內湖區日前淹大水，市長蔣萬安發放慰問金卻被爆出誤發4樓住戶，更為此登門追回，蔣萬安昨表示「民眾表達是受災戶」，但該名住戶表示，「有跟他說我住樓上啊」。蔣萬安今（1）日表示，第一時間就是針對受災戶發放1萬慰問金，也希望即刻給予相關慰問，讓受災戶心理情緒先平復。蔣萬安誤發淹水慰問金事件延燒，領到1萬慰問金的4樓住戶昨現身說法，稱當時就有告知蔣萬安，自己住在樓上，對於慰問金被收回沒關係，「我們不能占便宜啦。」蔣萬安今訪視信義區富台社區增設電梯，被問到此事時重申，區公所就是依照造冊來發放，而且一定會做相關的核實比對，所以就會依照相關的規定跟程序來辦理。媒體追問，到底住戶有沒有說他是受災戶？還是說他有說他是住樓上？蔣萬安仍重申，他昨天說過，在第一時間就是針對受災戶發放1萬慰問金，也希望即刻的給予相關慰問，讓受災戶能夠心理、情緒能夠先平復，然後盡全力的來協助災後的復原。蔣萬安說，發放慰問金的區公所，依照規定也完成造冊，也會依照造冊的名單來一一比對，是否符合資格，那就會依照原本既有的規定、程序來處理。