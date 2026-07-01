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64顆只要59元 一顆水餃不到1元

▲UNIDESIGN冷凍韭菜水餃包裝標示淨重910公克、約64顆，現場售價59元，平均單顆約0.92元。（圖／記者周淑萍攝）

5公升漂白水只要85元 價格幾乎半價

▲萬家福店內可見整面UNIDESIGN自有品牌商品區，從衛生紙、洗髮沐浴用品、漂白水到清潔袋、衣架等民生用品皆已上架。（圖／記者周淑萍攝）

滿599元回饋10% 現場還有買一送一

▲萬家福內的自有品牌UNIDESIGN漂白水5L規格售價85元，價格大約市售品牌半價，相當便宜。（圖／記者周淑萍攝）

家樂福今（1）日正式改名為萬家福，統一自有品牌UNIDESIGN也進駐貨架，《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪內湖店發現，現場不少民生用品、冷凍食品價格相當有感，記者在冷凍櫃看到，UNIDESIGN冷凍高麗菜水餃、冷凍韭菜水餃每包910公克，售價皆為59元，包裝標示每包約64顆，換算下來平均每顆約0.92元，等於一顆水餃不到1元，價格相當親民，雖然水餃小顆，但一餐吃20顆應該也會飽，不用20元，真的非常便宜。清潔用品區同樣可見價格差異，現場新奇漂白水5L售價165元，換算每公升約33元；而下方UNIDESIGN漂白水同樣為5L規格，售價85元，換算每公升約17元。兩者相比，同樣容量價差達80元，UNIDESIGN自有品牌漂白水價格約為新奇漂白水的一半，對於平常大量使用清潔用品的家庭來說，自有品牌價格相當有感。萬家福指出，UNIDESIGN首波已有42款品項率先上架，涵蓋食品與非食品，包括清潔、五金、日用品等，未來預計持續拓展至350款以上。官方也點名15大熱門商品回歸，包括純水、氣泡水、洗潔精、漂白水、洗衣精、抽取式衛生紙、廚房紙抹布、嬰兒潔膚濕紙巾、貓狗乾糧、沙琪瑪、冷凍水餃、非籠飼雞蛋、100%鮮乳原味優格、傳統韓式泡菜、蔥抓餅等。配合UNIDESIGN上架，萬家福自7月1日起至9月30日推出活動，單筆購買UNIDESIGN系列商品滿599元，並使用uniopen聯名卡支付，可享10%現金折價券回饋，單筆最高回饋60元；現場另有指定商品買1送1、買2送1及兩件省更多等優惠。