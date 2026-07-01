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豐原全新社區型百貨7/3試營運！2400坪「Mini G Mall」集結人氣餐廳與生活品牌

▲台中豐原將迎來全新生活型商場「Mini G Mall」，7月3日起試營運，佔地約2400坪。（圖／Mini G Mall提供）

純白玻璃帷幕商場亮相！「Mini G Mall」樓層規劃一次看

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▲台中豐原全新生活型商場「Mini G Mall」，佔地約2400坪，讓豐原居民不必再特地跑台中市區，也能享受兼具餐飲、採買、娛樂與生活服務的一站式百貨體驗。（圖／Mini G Mall提供）

五大人氣餐飲進駐！日式、西式、韓式一次滿足

▲「Mini G Mall」有五大人氣餐飲品牌進駐，其中就包含西堤牛排。（圖／Mini G Mall提供）

不只吃飯！親子娛樂與生活採買同步到位

▲大創回歸豐原更被視為回應在地居民多年來的期待，成為近期最受矚目的新商場話題。（圖／取自大創官網）

Mini G Mall商場資訊

台中豐原人期待多年的大型商場終於來了！「Mini G Mall」以社區型百貨為定位，7月3日展開試營運，佔地約2400坪，集結開丼、西堤、聚日式鍋物、YAYOI彌生軒、打爆豬韓式燒肉吃到飽等人氣餐飲，並導入眼鏡市場、彩虹遊戲店與DAISO JAPAN大創等生活品牌。商場主打「離家近、吃飯方便、日常好逛」，鎖定家庭、上班族與年輕族群需求，讓豐原居民不必再特地跑台中市區，也能享受兼具餐飲、採買、娛樂與生活服務的一站式百貨體驗。台中豐原即將迎來全新生活型商場「Mini G Mall」，預計7月3日起展開試營運。這座占地約2400坪的社區型百貨，以「日常可近性」與「鄰里生活連結」為核心概念，結合人氣餐飲、生活採買、親子娛樂與日常服務機能，鎖定豐原家庭、上班族、學生與年輕族群需求，打造不必特地跑市區也能輕鬆聚餐、購物與休閒的新據點。不少豐原居民也興奮表示，「終於等到像樣的商場進駐了！」、「以前吃飯常常得跑台中市區，現在下班直接來這裡方便很多。」過去大創曾在豐原設有門市，結束營業後，地方社群多年來不斷出現「希望大創回來」的討論聲浪。這次「DAISO JAPAN大創」確定進駐Mini G Mall B1樓層，被不少在地人視為回應多年期待的重要消息。不過大創不會在7月3日同步開幕，實際營運時間仍待品牌官方公布。Mini G Mall採純白現代建築設計，搭配大面玻璃帷幕，營造明亮舒適的生活感空間。商場以「吃飯方便、高頻率消費」為主軸規劃樓層動線。生活服務與日常採買，包括DAISO JAPAN大創、MEGANEICHIBA眼鏡市場等品牌。人氣餐飲樓層，集結西堤牛排、聚日式鍋物等指標餐廳。大型汽機車停車空間，提升用餐與購物便利性。首波試營運以餐飲陣容最受矚目，涵蓋日式燒肉定食、西式排餐、鍋物、韓式燒肉吃到飽與日式定食等多元選擇。主打燒肉定食與丼飯雙主軸，強調肉量滿足與豐富野菜，開幕設置中獎率100%的日式巨型轉轉樂，最大獎為當次消費由品牌買單。以地中海風格打造明亮聚餐空間，供應原塊牛排、法式香煎鴨胸、焗烤蘑菇佐方塊麵包等經典八道餐點。採日本條通風格設計，主打札幌熊起司牛奶湯、日本F1國產牛、海陸瀑布聚系列與超過20種野菜放題，開幕期間點主餐打卡送價值198元鮮魷。延續「一飯、一湯、主菜、副菜」的日式定食精神，以台灣現碾越光米搭配多樣料理，提供南蠻炸雞、鰻魚釜飯等家常風味。以挑高工業風與無煙燒烤設備打造舒適用餐環境，提供多款肉品與韓式小菜無限供應，試營運期間消費滿千元送百元招待券。主打超薄、多焦、散光等機能鏡片，不限度數配到好1990元起，開幕另有滿額禮。引進Nintendo Switch主機、遊戲片，以及瑪利歐、薩爾達傳說等熱門IP周邊，館內設有扭蛋機專區與兌幣機，開幕當天消費送驚喜沐浴球，單筆滿2000元再送迷你扭蛋機。進駐B1樓層，提供收納、文具、居家用品、廚房小物與生活雜貨等多元商品，補足家庭日常採買需求。