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▲日本氣象廳1日早上雙雙針對兩個熱帶性低氣壓發布烈風警報，意味著24小時內有機會形成颱風。（圖／日本氣象廳）

▲美國聯合颱風警報中心也將位於太平洋上的熱帶擾動升格為09W，首報預測強度就相當驚人。（圖／JTWC）

雙颱即將升成！目前南海以及太平洋上有兩個熱帶性低氣壓逐漸發展，最快明日可能陸續形成第9號颱風「巴威」、第10號颱風「梅莎」。其中，太平洋上的熱帶系統強度和路徑備受關注，最新的Google FNV3 AI預報模式出爐，美國海軍稍早也升格為09W，首報預測強度也相當驚人。根據日本氣象廳觀測資料顯示，原先位於太平洋遠洋的低氣壓以及南海的低氣壓，在今早氣象廳雙雙發布「烈風警報」（GW），最受台灣民眾關注的太平洋熱帶低壓，預測最快明日早上有可能增強為颱風，路徑則持續朝向關島一帶移動；日本氣象廳的強度預測顯示，這顆未來的颱風強度可能在五天後至少來到氣壓965hPa，中心附近的最大風速上望40m/s (75kt)。稍早Google FNV3最新的AI系集預報模式也出爐，可看到太平洋上的熱帶系統，大方向朝著沖繩南方到台東東方近海移動，但目前時間尚遠，預報上仍有極高的不確定性。美國聯合颱風警報中心（JTWC）稍早也將位於太平洋上的熱帶擾動「95W」升格為「09W」，首報預測強度也出爐，可看到數天後經過關島至天寧島一帶時，強度可能上望115kts，約等於美國四級颶風水準。天氣風險公司資深顧問吳聖宇則指出，目前還不確定哪一個會是第9號哪一個會是第10號，要看JMA的判斷而定。位於南海的是TD-09，未來將沿著太平洋高壓邊緣往西北轉北方向移動，大致趨向海南島、廣西一帶，對台灣沒有威脅性。另一方面，位於關島東南東方遠海的是TD-10，未來5~7天內將沿著太平洋高壓邊緣往西北西方向移動，下週二、三(7~8日)左右來到台灣東南方海域，屆時可能因為太平洋高壓東退而開始往北偏轉，但偏轉的角度將決定此系統是否會在下週五、六(10~11日)接近台灣，預報變化仍大，且時間仍相當久遠，後續需要持續觀察預報變化情況。