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虛心接納各界批評 聘請外部顧問啟動全面改造

▲針對國泰世華銀行前董事長兼任世芯獨董，申報爭議導致國泰投信誤投利害關係人股票，國泰金控總經理李長庚（右三）今（1）日率領主要子公司高管，包括國泰投信副總經理鄭立誠（左一）、國泰產險總經理陳萬祥（左二）、國泰世華銀行總經理鄧崇儀（右二）、國泰人壽總經理林昭廷（左三）、國泰證券總經理周冠成（右一）向社會大眾致歉。（圖／記者顏真真攝）

落實高管兼職新制 原則禁止、例外核准

痛定思痛！期盼「昂貴的一課」推動金融業與社會共好

國泰金控旗下國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼任世芯-KY獨立董事，引發國泰投信違反利害關係人投資風波，並造成近10億損失。國泰金控總經理李長庚今（1）日率領主要子公司銀行、人壽、產險、證券總經理及投信發言人向社會大眾鞠躬致歉，強調經營團隊將以嚴肅、負責的態度積極面對，引進外部顧問，啟動金控及子公司全面性體制改造，未來國泰金旗下所有子公司高管兼職，採「原則禁止、例外核准」的管理制度，以確保相關風險防範落實至最底線。李長庚表示，針對國泰投信誤投世芯，造成投資人損失，也讓社會不安，面對這問題，國泰金整個經營團隊覺得應當向社會深深地致歉，他率領國泰世華銀行總經理鄧崇儀、國泰人壽總經理林昭廷、國泰產險總經理陳萬祥、國泰證券總經理周冠成及國泰投信發言人、副總經理鄭立誠深深一鞠躬。李長庚也坦言，這段時間以來，各界對於國泰金公司治理與內部控制提出了許多批評與指教，內部皆已逐一認真檢視，這些評論中包含了許多非常有建設性的洞見與改善契機，虛心接納，並由衷感激。為了徹底防範類似事件再次發生，李長庚也宣布，國泰金除了已在內部進行大幅度調整外，更將聘請外部專業顧問公司進來，自金控母公司延伸至每一家子公司，針對制度、規章辦法、作業流程及資訊串接等4大面向，進行全面的把脈與改造，力求將未來營運風險降到最低。針對外界高度關切的高階主管兼職問題，國泰金也提出具體改革方案。李長庚指出，未來國泰金控旗下所有子公司的高管兼職，將嚴格採取「原則禁止、例外核准」的管理制度，未來除非是攸關金控與子公司間基本經營維繫、或屬於行業本身必要的合作機制例如財金公司、聯合信用卡處理中心等，經營團隊才會依規定例外擔任兼職，其餘非必要之兼職將一律禁止，以確保高管能專注於核心業務與風險控管。「Never let a good crisis go to waste」 (千萬不要浪費任何一場危機)，李長庚引用前英國首相邱吉爾的名言強調，國泰將不論外在環境如何變化，都會持續精進ESG與永續發展。他衷心期盼，社會各界及金融同業能將國泰投信這次慘痛教訓，當作一堂昂貴的案例研究。李長庚最後也表示，此事件不僅是國泰內部的深刻戒律，更希望為金融同業提供防範未然的經驗，進而與社會各界共同探討、提升國家與機構的治理管理水準，國泰金也將以實際行動展現體制升級的決心，推動企業與社會整體的向上提升。