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其中，伊朗、伊拉克、北韓、中國地區、蘇丹、敘利亞等6國均入列。其中， 伊朗、伊拉克、北韓、蘇丹、敘利亞等國被限制上萬項產品。

坦言環境不同 龔明鑫同意再盤點

經濟部規範「戰略性高科技貨品」出口，對伊朗、北韓、中國等6國限制出口產品，避免間接成為軍事武器。但民進黨立委鍾佳濱今（1）日在立法院經濟部會質詢表示，其他國家是限制上萬種產品，但中國僅有12類半導體晶圓製造設備受限制，認為限制應該與時俱進。經濟部長龔明鑫也同意，環境已經不一樣，同意再重新盤點。據《貿易法》第13條第2項規定，「輸往管制地區之特定戰略性高科技貨品，非經許可，不得經由我國通商口岸過境、轉口或進儲保稅倉庫、物流中心及自由貿易港區。」鍾佳濱表示，這6國被國際視為「流氓國家」，台灣對其餘國家都限制1萬多項產品，但中國僅有管制12項產品，更提到台灣與美國簽署「台美對等貿易協定」（ART）已要求防止先進半導體及相關設備，其中也針對北韓、中國、俄羅斯等國，質疑這是否屬於開後門？而在中國生產晶片廠商，以台積電2016年在南京廠12 吋晶圓廠為最重要，該廠 16 奈米及 28 奈米等成熟製程晶片，月產能約為 2 萬片。龔明鑫解釋，當初主要是管制台灣廠商不要去中國生產高階半導體，只能維持12吋以上晶圓，表示ART尚未由立法院通過，但他也同意，「剛剛提到12項因為環境已經不一樣，所以我們會再重新盤點，甚至視情況增加。」鍾佳濱建議，《貿易法》可增訂13條之2草案，特定積體電路半導體晶圓相關製程設備及其產製品，非經主管機關許可不得輸入中國地區，讓特定產業產品，輸出到特定國家都需要面對政府介入；龔明鑫說，還是會跨部會討論。