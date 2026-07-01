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▲ 「鴻居苑 HOMM RESIDENCES」長租式飯店居所，形塑融合飯店服務、養生機能與海洋休閒的安平港灣新聚落。（圖／亞果遊艇集團提供）

▲「 HOMM鴻居」強調自然環境與生活機能的融合，主打全齡友善、健康養生度假、親子家庭旅遊與高 CP 值五星級住宿體驗。預計於2028年正式開幕。（圖／亞果遊艇集團提供）

座落於台南市安平區、亞果遊艇城第三期開發的「安平港鴻居 HOMM ANPING HARBOUR」30日舉行上樑典禮。全案結合「安平港鴻居酒店 HOMM ANPING HARBOUR」與「鴻居苑 HOMM RESIDENCES」長租式飯店居所，形塑融合飯店服務、養生機能與海洋休閒的安平港灣新聚落。全案預計於2027年底完工，鴻居酒店預計於2028年正式開幕。臺南市長黃偉哲出席上樑典禮，他指出，安平港兼具優越區位、生活機能及觀光資源，隨著亞果持續投入港區建設與觀光發展，「安平港鴻居」未來完工後，將進一步完善港灣休憩環境，提升安平觀光量能，為台南注入更多國際觀光動能。亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，未來提到台南，不只是美食與古蹟，更將結合海洋、港區觀光與國際品牌飯店。亞果將持續串聯全台六座遊艇碼頭，打造海上休憩廊帶，讓安平成為台灣海洋生活的重要基地。悅榕集團旗下生活旅居品牌「 HOMM鴻居」，以「Travel Like Home（旅途如家）」為核心理念，打造兼具飯店服務、舒適居住與在地文化體驗的生活風格品牌。目前 HOMM 已於印尼、中國、日本、韓國等地營運多座五星飯店與長住型旅宿，產品型態涵蓋海島度假、溫泉養生、文化旅宿、海港休閒與都會長居等多元場景。「 HOMM鴻居」強調自然環境與生活機能的融合，主打全齡友善、健康養生度假、親子家庭旅遊與高 CP 值五星級住宿體驗。隨著全球旅遊市場朝向長住、養生與深度體驗發展，HOMM 透過國際飯店管理規格與在地特色串聯，持續拓展兼具度假與居住價值的國際級生活旅居版圖。「鴻居苑 HOMM RESIDENCES」為可長期享有的長租式飯店居所，導入國際級飯店管理規格，規劃全天候飯店式服務，強調從日常居住、度假休閒到養生照護的一站式生活體驗。鴻居苑規劃結合全齡友善與養生機能，配置健康管理室、24小時照護空間及健康監控系統，回應高端客層對自住、度假、長期置產與熟齡生活的多元需求。基地坐擁港灣第一排景觀優勢，主打一戶一海景規劃，坪數規劃約46至75坪，每坪30萬元起。本案採39年長租式居所模式，訴求以約一般產權住宅六成房價，即可享有港灣第一排景觀與悅榕集團飯店式服務，為南台灣濱海居住市場帶來具差異化的產品選擇。全案同步結合亞果遊艇生活圈資源，入主「鴻居苑 HOMM RESIDENCES」除可享悅榕集團「榕源會 THE SANCTUARY CLUB」會員資格外，亦包含亞果遊艇會會員資格，從港灣景觀到遊艇休閒，將「看海」延伸至「用海」的頂級海上生活體驗。其中，榕源會會員可享悅榕集團旗下酒店餐飲、住宿、SPA、商品購物等專屬折扣，並享有快速入住、免費早餐、貴賓迎賓禮遇、延遲退房及俱樂部管家服務等度假禮遇。