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▲習近平頒發優秀共產黨獎狀（圖／截自央視）

慶祝中國共產黨成立105周年大會於7月1日上午10時在北京人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平親自向「七一勳章」獲得者頒授勳章，並發表重要講話。大會同時對全國優秀共產黨員、全國優秀黨務工作者和全國先進基層黨組織進行表彰。在此次講話中，習近平再次就台灣問題發表強硬立場，明確指出「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是我們黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。」他強調，將深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，並點名「」，誓言「堅定推進祖國統一大業」。這是習近平在香港回歸中國29周年的敏感時間點，於重大黨慶場合再度公開強調對台立場，並將「打擊台獨」與「反對外部干涉」並列點名，被外界解讀為同時向台灣及美國發出警告信號。針對香港、澳門，習近平表示，促進港澳長期繁榮穩定是中華民族偉大復興的內在要求，將堅定不移貫徹「一國兩制」、落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持港澳更好融入國家發展大局。習近平在軍事方面也措辭強硬，表示「強國必須強軍，軍強才能國安」，宣示將全面推進政治建軍、科技強軍、人才強軍，加快把人民軍隊建成「世界一流軍隊」，並強調要「堅決捍衛國家主權、安全、發展利益」。習近平對全黨提出嚴厲要求，強調「105年的輝煌歷史令人自豪，但決不能驕傲自滿、止步不前」，要求全黨務必「不忘初心、牢記使命」，並以「時間不等人！歷史不等人！」為號召，目標在本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國、實現「第二個百年奮鬥目標」。值得關注的是，習近平選擇在建黨105周年、香港回歸29周年的重要時間節點，再度於重大場合公開點名台灣，並以「矢志不渝」、「堅決打擊」等強烈字眼表達統一意志，措辭之強硬引發外界高度關注。分析人士指出，此番表態不僅再次牽動兩岸敏感神經，也向國際社會清楚傳遞北京在台灣問題上絕不退讓的一貫立場，後續兩岸情勢走向值得密切觀察。