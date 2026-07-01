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無人機發展預算成為朝野關注焦點，行政院日前提出5年編列2100億元特別條例草案遭杯葛，綠委何欣純更為此在院會向立法院副院長江啟臣6次鞠躬，拜託別擋無人機，卻被對方冷回應；而台中市長盧秀燕近日表態力挺無人機條例應該通過，形同打臉自家人。江啟臣今（1）日出席活動被問及相關議題，他也直球做出回應。江啟臣今日上午出席「2026台灣驗光人員年會暨國際視光研討會」，稍早受訪時表示，立法院各個黨團，針對無人機產業還有整個國家安全無人機的採購，方向上大家都覺得無人機產業很重要。既然有這樣的共識，當然也樂見各個黨團能夠提出他們自己的版本，不管是法案版本或是預算版本，這些版本應該這個禮拜五院會就會進行。江啟臣續指，後面當然還有一些立法的程序和過程，最重要的就是朝野不同黨團，大家能夠就不同版本充分溝通、討論，還有審查。當然最後如果需要協商，相信院長也會來召集協商。同時他也提到，最重要的一個行動，就是大家能夠用具體的討論來達成共識，作為支持立法上最大的行動力。