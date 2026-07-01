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▲墨西哥基尼奧內斯第22分鐘率先破門，替墨西哥打開勝利大門。（圖／路透／達志影像）

▲2026世界盃32強對戰、賽程圖。（圖／Gemini AI／記者路皓惟監製）

地主墨西哥沒有讓阿茲特克體育場失望！2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，因氣候不佳、雷擊因素導致延後1小時開踢，不過墨西哥靠著基尼奧內斯（Julián Quiñones）與吉梅內斯（Raúl Jiménez）上半場連進2球，終場以2：0擊敗厄瓜多，順利闖進16強。墨西哥開局壓迫兇猛、進攻效率極高，下半場則收縮有效控制住場面，成功守住勝利。接下來16強淘汰賽將要面對英格蘭與民主剛果之間的勝隊。本場因雷擊警報導致延後1小時開球，但墨西哥進入狀況極快。開賽後，地主隊在主場球迷助威下主動壓迫，莫拉（Gilberto Mora）在右路非常活躍，多次拿球推進，也讓厄瓜多後防頻頻承壓。第7分鐘，羅莫（Luis Romo）傳中找到吉梅內斯，後者在後點頭槌攻門偏出，錯失絕佳機會。不過墨西哥沒有等太久，第22分鐘阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）送出精準挑傳，基尼奧內斯高速前插後切入禁區，轟出一腳精彩射門破網，幫助墨西哥取得1：0領先。第31分鐘，厄瓜多後衛奧多涅斯（Joel Ordóñez）後場處理球失誤，直接送給墨西哥大禮。吉梅內斯把握機會，與基尼奧內斯完成配合後，在禁區前沿起腳勁射破門，將比分擴大為2：0。這球也讓吉梅內斯完成救贖。他開賽初段錯失頭槌良機，但很快用進球彌補失誤。墨西哥靠著前半小時的高壓節奏與高效率終結，幾乎提前掌握比賽主導權。落後2球的厄瓜多下半場連換兩人，普雷西亞多（Angelo Preciado）取代上半場送出失誤的奧多涅斯，梅迪納（Yaimar Medina）也替補登場，希望加強邊路與防守穩定性。厄瓜多雖然控球時間增加，也一度把墨西哥壓在禁區前，但進攻品質不佳，維特（Vite）遠射高出，瓦倫西亞（Enner Valencia）小角度射門也偏高且越位在先。整場比賽，厄瓜多真正能撕開墨西哥防線的機會有限。墨西哥下半場不再盲目強攻，而是放慢節奏、收縮防線，讓厄瓜多持球卻難以打進禁區核心區域。第59分鐘，表現亮眼的莫拉被換下，墨西哥開始保留體能，改以反擊與定位球目標守住勝果。第68分鐘，墨西哥靠一次角球製造威脅，蒙特斯（César Montes）頭槌攻門被厄瓜多門將加林德斯（Hernán Galíndez）擋出，瓦斯奎斯（Johan Vásquez）隨後頭槌偏出。雖然未能再進球，但墨西哥成功把2：0優勢守到終場。墨西哥最終以2：0淘汰厄瓜多，挺進世界盃16強。而這場勝利的關鍵，在於上半場墨西哥進攻效率極高，以及下半場維持良好的防守紀律。即便厄瓜多試圖反撲，但始終缺乏關鍵一擊，無法真正給予地主任何威脅。接下來，墨西哥將在16強等待英格蘭與民主剛果之間的勝隊。若能延續本場的主場氣勢與攻守節奏，墨西哥有機會繼續在地主球迷面前推進世界盃之路。