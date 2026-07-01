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▲歐德傢俱面對小坪數、海量衣物和成員喜好，導入「量體分流」、「線型照明」與「開放式吊掛」設計。（圖／歐德提供）

▲主臥更衣室中，歐德傢俱運用淺木紋揉合嵌入式 LED 與開放式吊掛，營造清奢氛圍，衣物穿搭更便利，讓趙小僑直呼「太完美了」。（圖／歐德提供）

▲更衣室搭配歐德傢俱格抽、洞洞板、讓劉亮佐(斗哥)可以分門別類，輕鬆好收納。（圖／歐德提供）

▲女兒房更衣室以純白櫃體搭配彩色洞洞板，營造活潑童趣，選用歐德傢俱健康「綠建材」，守護典典寶貝快樂成長，讓趙小僑好安心。（圖／歐德提供）

演藝圈幸福夫妻檔的資深編導劉亮佐(斗哥)與媽咪女星趙小僑，為了讓兒子劉子銓和女兒典典寶寶擁有更舒適的居住空間，在預算的考量下，買了年份較高的老屋換取更寬敞的室內空間，讓一家四口可以幸福快樂的同住在一起。其中在老屋翻新計畫裡，要打造出三間全員海量收納的專屬更衣室，特別委由歐德設計師陳宥寧選用健康綠建材量身訂製，結果當然是「很滿意」！面對小坪數、海量衣物和成員喜好，巧妙導入「量體分流」、「線型照明」與「開放式吊掛」搭配飾品格抽、洞洞板、無把手設計要點。其中斗哥和趙小僑約3.8坪的主臥更衣室，選用大面積淺木紋揉合垂直嵌入式 LED 燈條，與井然有序的開放式吊掛設置，讓挑選衣物一目瞭然，穿搭更便利，完全展現尊榮奢華氛圍，讓趙小僑直呼「太完美了」。來到哥哥房約1.96坪的更衣室，則轉換為現代沈穩風，特別為帥氣的劉子銓選用灰色清水模質感搭配黑色鋁方管，將畸零空間轉化為機能強大的個性化舞台。而僅 1.13 坪的女兒房更衣室，則為可愛的典典寶寶大膽運用純白櫃體與黑色金屬吊掛結構，並搭配彩色鈕扣洞洞板增添活潑童趣，除了讓她從小就學會收納整理及裝扮自己的能力外，更讓斗哥讚許的是選用榮獲內政部「綠建材」標章，無毒健康的系統家具，成功為劉亮佐、趙小僑一家實現最安心、高品質的頂級生活美學。為提供廣大消費者更優質的居家品味，推出「歐德造型壁板節」，即日起至2026/7/31(五)，簽約滿20萬送6000元抵用金，滿40萬送12000元，以此類推，選購造型壁板滿牌價10萬以上，再送畢卡索抱枕乙顆。