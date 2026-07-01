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捷運三鶯線昨日通車，而國民黨新北市議會黨團今（1）日召開記者會批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧搶功收割。對此蘇巧慧受訪表示，當時的國民黨在立法院內灑麵粉、丟水球阻擋前瞻預算，這些事情在網路上都還可以看到，所以當年阻擋前瞻預算的人，說支持前瞻預算的人是收割、搶功，「我實在是不知道要怎麼評論」。蘇巧慧說，捷運三鶯線可以通車，自己真的感謝每一個人，昨天行政院長卓榮泰在通車典禮上提及，當時院長蘇貞昌在第一次擔任院長的時候，決定把藍線從永寧延伸到頂埔，也才有今天三鶯線的提早實現。蘇巧慧提及，蘇院長第二次擔任行政院長的時候，更是全力支持三鶯線，所以並沒有什麼「一躺數年」財務計畫。因為根本在蘇院長的任內，新北市府並沒有送過財務修正計畫到院內，當然就沒有什麼「一躺數年」這樣子的問題，這個說法完全就是一種謠言。蘇巧慧澄清，自己與吳琪銘委員，在立委任內真的是全力支持前瞻預算，用前瞻預算來支持捷運建設，大家都可以看到這是事實。最後蘇巧慧表示，當時的國民黨在立法院內灑麵粉、丟水球阻擋前瞻預算，這些事情在網路上都還可以看到。所以當年阻擋前瞻預算的人，說支持前瞻預算的人是收割、搶功，「我實在是不知道要怎麼評論」。