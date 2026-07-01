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一段發生於日本東京澀谷街頭的38秒短片近日在台灣和日本社群平台被瘋狂轉傳，一名身穿粉色洋裝的女子，遭黑衣男子強拖進計程車內，腳穿的高跟鞋和絲襪甚至一度滑落，整段過程引發許多人議論。但影片原PO則宣稱，在向警局通報並提交影片作為證據後，警方僅回應「知道了」。這段畫面發生在東京澀谷街頭，只見一輛計程車停靠在路旁後，身穿西裝的男子將穿著洋裝的女子往車門方向強拉，女子一度反抗，仍遭男子推入車內。在拉扯過程中，女子的包包掉了下來，高跟鞋和絲襪也一度滑落，男子的雨傘也掉在地上，畫面看來有些狼狽；只見男子用力將女子塞進計程車內，女子呈現躺下狀態，隨後男子也坐入車內關上門離開。畫面先是在社群平台Threads上由一名台灣網友貼出，隨後在社群平台X上被許多日本民眾注意到，引爆數千萬觀看次數，許多日本民眾直呼，「女子在被攔下計程車之前就已經在反抗了，計程車來了之後被硬塞進去，這不是綁架事件嗎？」、「警方應該調查這段影片」；但也有人認為，女子可能是喝醉了，「看起來像是喝醉了阿，不是什麼綁架事件吧」、「他們看起來像夫妻，那位女士可能喝醉了，丈夫正試圖帶她回家，而且他看起來一臉尷尬。」事件真相目前仍未獲官方證實，貼出這段影片的原PO則宣稱，自己有拿這段畫面向日本警方通報，但警察只回一個ok就沒了，他還表示，自己當時也有問過所在店家的店員，店員也是傾向不報警。