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針對中國政府今（1）日正式實施《民族團結進步促進法》，「鑄牢中華民族共同體意識」。對此，民進黨發言人李坤城表示，這部法律是概念模糊、標準任意的惡法，其中，關於「破壞民族團結」、「製造民族分裂」、「不利民族團結進步」等事項中國政府並未在該法中明確定義，未來只要不符合中共的政治敘事，就可能被扣上違法的帽子，表面上宣稱「促進民族團結」，實際上卻是將威權統治、思想審查與跨境恫嚇進一步法律化。李坤城指出，《民族團結進步促進法》是將「支持統一」變成法律義務的惡法，在中共當局的邏輯下，不只是「主張台灣主體性」可能違法，甚至連「不積極認同中共的統一論述」，都可能被視為有問題；此外，設有域外適用條款、將威脅恐嚇伸向全世界的惡法，《民族團結進步促進法》第63條明定，境外組織與個人也可能被追究責任，無論是在何處，只要支持台灣參與國際組織、聲援新疆與西藏人權等，甚至單純批評中共政策，未來都可能被中國政府片面認定違法。李坤城表示，中共當局透過立法製造寒蟬效應、恐嚇國際社會，目的是要讓更多國際人士因為擔心被制裁、被限制入境、或遭到騷擾，於是選擇沉默，選擇不再發聲支持台灣，而根據中國官媒央視的報導：「《民族團結進步促進法》明確提到，國家促進兩岸經濟文化交流合作，增進台灣同胞對中華民族的歸屬感，但中共所謂的「民族團結」，卻是要求所有人接受單一政治敘事；所謂的「共同體意識」，本質上是以團結之名，行同化、消滅不同聲音之實。李坤城強調，台灣的價值是多元、自由與彼此尊重，每個人都可以擁有不同的身分認同、歷史觀點與政治立場，當威權的手伸向國際，民主社會就應該共同站出來，守護言論自由、學術自由與人權價值，拒絕讓恐嚇與自我審查成為新的國際秩序。