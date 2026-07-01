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▲中科公園戲水區將於7月4日開放(圖／觀旅局提供2026.7.1)

迎戰暑假國旅黃金期，台中市政府觀光旅遊局重磅推出「山、海、屯、都」全方位夏季觀光企劃，主打后里馬場、台中海洋館及 PARK2 草悟廣場三大公辦民營（OT）場域的夏日限定優惠與慶典，並首度結合「引客獎勵方案」向全台旅行社招手。市府期盼透過高 CP 值的親子體驗與多場大型音樂、藝術活動，吸引各路遊客造訪，全面引爆台中夏日觀光熱潮。觀旅局長陳美秀表示，為提供親子家庭豐富的暑期去處，山城指標景點「后里馬場」今夏特別推出「FUN暑假！親子半日遊」超值優惠，民眾每人僅需 680 元，即可一票滿足馬戲秀、馬廄導覽及近距離餵馬等三項深度體驗。海線新地標「台中海洋館」則同步推出「海洋幻術師：擬態與偽裝大師」特展，揭示海洋生物的擬態奧秘，並提供免費的「海洋捉迷藏」科普導覽。此外，「台中海洋觀光季」亦將熱力登場，包含 7 月 18 日至 19 日於大安媽祖文化園區南園海堤外沙灘舉辦的「大安浪花盃沙灘排球賽」，以及 8 月 15 日至 16 日在 MITSUI OUTLET PARK 台中港登場的「濱海搖滾音樂祭」，非常適合民眾提前規劃行程。陳美秀指出，位於屯區的「台中市纖維工藝博物館」暑期展出清末迄今的台灣原住民、中國西南少數民族及漢民族等珍貴織布工藝品，7 月 31 日前更有以廢棄再生與永續環保為概念的「另一種採集思考」特展。都會區的「PARK2 草悟廣場」則將於 8 月 14 日至 30 日參與「勤美草悟夏祭」，以「BOOM ART！藝術不設限」為主題，串聯勤美術館、勤美誠品綠園道、金典綠園道商場等周邊場域，透過藝術與日常的雙向滲透，打造年度夏日街區藝文慶典。觀旅局說，臨近潭雅神綠園道終點站的「中科公園戲水區」將於 7 月 4 日起免費開放，提供民眾暑期消暑放電的新選擇。同時，市府持續與旅行社合作，延續推動「探索台中之美 引客獎勵方案」，涵蓋台中自行車嘉年華、環山獵人登山步道、台中海洋觀光季、台中國際踩舞嘉年華及台中國際花毯節等主題遊程。凡合法旅行業者組團參加套裝遊程並入住台中合法旅宿，達成個別活動條件即可獲得獎勵金。詳細活動與優惠資訊，民眾可至「台中觀光旅遊網」進行查詢。