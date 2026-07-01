取得參賽配額並不等同必然派員參賽

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並非以培訓或累積參賽經驗為目的

完整參賽名單將循程序彙整，預計於7月對外公布

有關外界關心我國取得亞洲運動會部分運動種類參賽配額，運動部今（1）日表示，奧亞運為各國高度重視之國際綜合性運動賽會，亞運為亞洲區最高競技層級之賽會，也是我國爭取優異成績重要舞臺，因此，本部訂定我國參加國際大型運動賽會組團原則，歷屆亞運皆秉持從嚴選才、精英組團精神審慎辦理，亞洲運動會不同的運動種類各有不同的參賽員額規定，並由各參賽國視其國內各運動種類發展情形及國際競爭實力，依據前述參賽員額規定評估報名。本屆亞運籌備會雖有通知我國部分運動種類獲得參賽配額，但考量亞運是以爭取優異成績為目標之國際綜合性運動賽會，；相關培訓及經驗累積，可透過平時參與各項國際單項錦標賽、公開賽、巡迴賽等賽事達成，因此，在合理運用有限培訓及參賽資源之前提下，國家代表隊組團仍須依各運動種類競爭力及整體參賽效益綜合評估，並非僅因取得配額即派員參賽。本次亞運本部訓輔會議已就賽制特性、整體組團效益及未來發展性，進行審慎綜合評估，。運動部重申，亞運組團參賽並非以培訓為目的，本部每年皆依各單項運動協會所提年度工作計畫，持續挹注培訓及參賽資源，協助選手透過平時培訓及參加各項國內外賽事累積競技實力與競賽成績，未來亦將持續支持各單項運動發展，鼓勵選手提升國際競爭力，爭取代表國家參加國際大型運動賽會。