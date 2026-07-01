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國泰金控旗下國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼任世芯-KY獨立董事，引發國泰投信違反利害關係人投資風波，並造成逾9億元損失。國泰金控今（1）日最新說明表示，郭明鑑擔任世芯獨董一職時，確實有跟金控、銀行關係人交易管理系統申報，但可能沒注意到投信董事相關規範，國泰投信資訊系統並沒看到郭明鑑申報資料。國泰金控今日舉行「2026年國泰永續金融暨氣候變遷高峰」論壇，國泰金總經理李長庚會後與主要子公司包括國泰世華銀行、國泰人壽、國泰產險、國泰證券總經理及國泰投信發言人接受聯訪。對於國泰投信誤踩利害關係人交易導致損失逾9億元，李長庚也率領主要高管向社會大眾鞠躬致歉，強調經營團隊將以嚴肅、負責的態度積極面對，引進外部顧問，啟動金控及子公司全面性體制改造，未來國泰金旗下所有子公司高管兼職，採「原則禁止、例外核准」的管理制度，以確保相關風險防範落實至最底線。不過，隨後國泰金也發出聲明指出，郭明鑑擔任世芯獨董一職時，確實有跟金控、銀行關係人交易管理系統申報。郭先生可能沒注意到投信的相關規範，董事也需要跟投信利害關係人系統申報，因此，國泰投信的資訊系統並沒有看到郭明鑑先生申報擔任世芯獨董的資料。