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民進黨桃園市議員張肇良涉嫌收賄、關說，遭到收押禁見，被民進黨中評會決議停權一年。對此，民進黨選對會今（1）日建議，改由隸屬正國會的張贊聞參選；此外，就花蓮縣長人選部分，選對會仍在討論，傾向不會提名。張肇良昨天被民進黨中評會決議停權一年，民進黨選對會上午開會，並建議由當時參與初選的下一位人員遞補，也就是張贊聞；至於花蓮縣長參選人，選對會則說，仍在持續討論中，沒有結論，不過，據了解，在花蓮縣長部分，民進黨傾向不提名，但各方仍在整合、討論，同時也尊重花蓮縣黨部的想法。桃園地檢署調查，張肇良涉嫌在民國110年至112年間，利用擔任桃園市政府顧問及市議員身分收取業者賄賂，協助業者在農地違法興建倉庫，並關說桃園市政府農業局時任農地管理科科長，使該違建倉庫免予查報拆除而得以使用；法院日前裁定羈押2月，並禁止接見、通信及收受物件。