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台股5月強強滾，單月狂飆5896點，勞動基金運用局今（1日）公布，勞動基金5月大賺5860億元，其中攸關勞工退休分紅的新制勞退基金，5月單月賺4050億元，累計今年前5月賺1兆4541億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1310萬戶計算，每位勞工平均可分紅高達11.1萬元，創下歷史紀錄。根據統計，截至5月底，勞動基金規模為8兆6115億元、收益數2兆1252億元、單月收益率來到27.70%；若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達9兆5427億元，收益率為27.61％，收益數為2兆2971億元。回顧5月市場表現，勞金局表示，全球金融市場延續4月反彈走勢，在企業獲利表現穩健及科技產業投資動能持續帶動下，主要股市普遍上揚，其中，人工智慧相關產業及大型科技股表現亮眼，持續成為市場資金關注焦點。勞金局指出，由於 AI 相關供應鏈的強勢表現，有效挹注國內產業成長與出口動能，使經濟維持穩定擴張格局，台灣綜合研究院上修今年經濟成長率預測值至 9.33％，但仍須留意產業高度集中以及當 AI 商業化應用進程不如預期致等潛藏風險。此外，勞保局也提醒，由於個別勞工退休金繳納金額、累積時間都不同，參與基金運用獲得收益的貢獻度也有差異，因此每位勞工實際分配到的新制勞退收益也不相同。勞保局表示，勞動基金運用局會於每年2月底前通知勞工退休基金前1年度損益，於3月底前辦理收益分配，屆時勞工可以至個人專戶查看，而勞工須滿60歲才能請領得到。