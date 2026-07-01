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誰是2026輔選大母雞、有戰功就有機會

民進黨拚連任 國民黨光擔心被敗票

國民黨2028總統大選人選有誰？外界備受關注，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、主席鄭麗文都曾被外界點名。而《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（30）日表示，盧秀燕若不積極扮演2026輔選「大母雞」、累積戰功，就難以爭取2028總統大選。他指出，國民黨現實是誰在2026有戰功，黨內才會服氣；若盧秀燕持續猶豫不決、左搖右擺，幾乎沒有機會。吳子嘉昨在《選舉大車拚》中提到，盧秀燕若沒有當輔選大母雞，就沒辦法談2028，一起拚個國民黨大勝利，而不是要讓閒人柯文哲講新竹怎樣、林俊憲講贏好幾個地方，在那邊說三道四。國民黨現實的現象就是，2026誰有戰功誰就服氣，否則要談2028太荒謬。吳子嘉更指出，現在國民黨擔心的是「敗票」，像他個人自己最擔心鄭麗文出現在門口；民進黨在想連任，國民黨只在想如何不讓鄭麗文敗票，忙著避難。但講不客氣點，黨主席誰搞出來的？如果盧秀燕還是猶豫不決、左搖右擺，一點機會都沒有。吳子嘉表示，選總統是團隊作戰，空軍、陸軍要長期培養，盧秀燕是他的好朋友，但還沒看到其背後的部隊準備，能不能打贏新潮流？恐不簡單。話鋒一轉，吳子嘉認為，蔣萬安就有在拚，到處輔選，團隊也培養好了，他們都有在想方法。